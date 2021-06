Hvězdy NBA: Nejsme v ZOO! Po basketbalistech létají lahve i popcorn

Kyrie Irving to proti Bostonu nemá jednoduché. Fanoušci mu někdejší odchod ještě neodpustili • Reuters

Kyrie Irving to proti Bostonu nemá jednoduché. Fanoušci mu někdejší odchod ještě neodpustili • Reuters

Kyrie Irving to proti Bostonu nemá jednoduché. Fanoušci mu někdejší odchod ještě neodpustili • Reuters

Kyrie Irving to proti Bostonu nemá jednoduché. Fanoušci mu někdejší odchod ještě neodpustili • Reuters

Kyrie Irving to proti Bostonu nemá jednoduché. Fanoušci mu někdejší odchod ještě neodpustili • Reuters

Atmosféra na tribunách znovu houstne, play off NBA snad i díky diváckému faktoru přináší strhující zápasy. Návrat fanoušků do hal si však rovněž vybírá svou daň. Bodovou přestřelku mezi Bostonem a Brooklynem (126:141) pokazil incident, kdy jeden z fanoušků domácích hodil lahev po bývalé hvězdě Celtics a současné opoře Nets. A nešlo o ojedinělý případ.

Kyrie Irving nastupoval v dresu Bostonu v sezonách 2017/18 a 2018/19, jenže s týmem Celtics se nerozešel zcela v dobrém. Odchod do Brooklynu mu nebyl dosud zapomenut. Čtvrtý zápas série 1. kola play off se tedy nesl v duchu bučení obecenstva na devětadvacetiletého rozehrávače. Zápas pro domácí neskončil šťastně. I díky 39 bodům a 11 doskokům Irvinga vybojovali Nets klíčovou třetí výhru a v sérii mají navrch (3:1).

Odchod spokojených hráčů Brooklynu z palubovky nerozdýchal jeden z fanoušků, který po Irvingovi hodil lahev. Basketbalista tmavé pleti si tenhle moment v důvěrně známém prostředí nenechal líbit a ohradil se. „Je nešťastné, že je sport na takovém rozcestí. Když jste svědky starých způsobů. Podporovat rasismus a chovat se k člověku, jako by byl v lidské ZOO,“ kroutil hlavou Irving.

Hříšník z tribuny byl okamžitě zadržen bostonskou policií. Podle informací amerických médií byl rovněž potrestán doživotním vstupem na zápasy Celtics v domácí hale TD Garden. Co jej tolik rozdráždilo? Mohl to být do jisté míry i nesportovní moment hvězdy Nets, která po zápase dupla na hlavu maskota domácího celku vyobrazeného ve středovém kruhu palubovky.

Jiná hvězda Brooklynu Kevin Durant nabídl své vysvětlení. „Je mi jasné, že se fanoušci potřebují po roce a půl doma uvolnit od stresu, ale měli by dospět,“ vyprávěl další ze strůjců klíčového vítězství hlavního adepta na zisk titulu. „Chápu, že lidé jsou vystresovaní. Ale když dojdou na zápas, tak si musí uvědomit, že basketbalisté na hřišti jsou lidé. Ne zvířata v cirkuse. Mějte respekt!“ nabádal Durant.

Podobný incident se přihodil o pár dnů dřív, když v hale Philadelphie jeden z fanoušků vysypal popcorn na zraněného Russella Westbrooka. Opora Washingtonu zrovna pomalu opouštěla hřiště, když schytala nečekanou dávku slaného pokrmu. Ani tento divák trestu neunikl a na zápas NBA v hale se pěkně dlouho nepodívá…

Zatímco na východě jsou Nets a Atlanta blízko postupu, v sériích Západní konference se situace zamotává. Do hry se po dvou domácích prohrách vrátili hráči Los Angeles Clippers, kteří znovu dobyli palubovku Dallasu. Do karet jim hrála i zdravotní indispozice hvězdy domácích Luky Dončiče. Hvězdný Slovinec po předchozích střeleckých hodech dal jen 19 bodů.

Phoenix ve čtvrtém utkání vyhrál 100:92 na hřišti Los Angeles Lakers, a v sérii s obhájci titulu srovnal na 2:2. Domácí dohrávali bez hvězdy Anthonyho Davise, který kvůli poraněnému tříslu nenastoupil do druhé půle. Nepomohlo jim ani 25 bodů a 12 doskoků LeBrona Jamese.

NBA v číslech

Play off - 1. kolo, Východní konference - 4. zápasy:

AtlantaNew York 113:96 (stav série 3:1), Boston-Brooklyn 126:141 (stav série 1:3). Západní konference - 4. zápasy: LA Lakers-Phoenix 92:100 (stav série 2:2), Dallas-LA Clippers 81:106 (stav série 2:2).