Prokletí zlomeno! Clippers vyřadili Utah a jsou poprvé v semifinále NBA

Majitel Clippers Steve Ballmer se raduje s Reggiem Jacksonem po prvním postupu do semifinále play off v historii klubu • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Patrick Beverley slaví postup do semifinále NBA • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Reggie Jackson slaví postup Clippers do semifinále NBA • Reuters

Zklamaný Donovan Mitchell v šestém zápase play off NBA • Reuters

Patrick Beverley slaví postup do semifinále NBA • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Basketbalisté Utahu jako nejvýše nasazený tým končí play off NBA už ve čtvrtfinále. V šestém zápase podlehli Los Angeles Clippers 119:131 a sérii prohráli 2:4 na zápasy. Clippers tak prošli do semifinále vůbec poprvé ve své jednapadesátileté historii. A to i přesto, že postrádali hlavní hvězdu Kawhiho Leonarda, jehož ale skvěle zastoupil Terance Mann, který si 39 body vytvořil osobní rekord v NBA. Stále žije nejlepší tým Východní konference Philadelphia, která si výhrou 104:99 v Atlantě vybojovala rozhodující sedmý zápas na domácím hřišti.