Hana Horáková mezi legendami v Síni slávy: Všechny vtipné sny se mi splnily

„Přijde mi, že jsem si tu kariéru užila. Kdybych ji měla zpětně zhodnotit, budu se vždy usmívat a budu ráda, že proběhla, jak proběhla. Máloco bych si užila takhle na maximum a tohle vyhlášení je pro mě taková třešnička na dortu,“ uvedla Horáková v rozhovoru s ČTK.

Horáková, za svobodna Machová, získala s národním týmem stříbro na mistrovství světa v roce 2010, zlato a stříbro z mistrovství Evropy (2005 a 2003) a obsadila páté místo na olympijských hrách v Aténách 2004. V dresu Brna vyhrála v roce 2006 Evropskou ligu, desetkrát získala český mistrovský titul a s Fenerbahce Istanbul vyhrála v roce 2011 i tureckou ligu.

„Dříve jsem snila o tom hrát na olympiádě, hrát velké zápasy a měla takové ty zdánlivě humorné sny, nicméně se mi nakonec vše splnilo. Nad tím, že bych mohla být někdy uvedená do Síně slávy, jsem neuvažovala. Je to ale odměna za kariéru i za to, jak tu český basketbal fungoval a jak nám umožnil hrát,“ řekla Horáková.

Doma hrála i za USK Praha a v zahraničí vedle Fenerbahce také v Jekatěrinburgu a Košicích. S kariérou se rozloučila v srpnu 2013, o dva roky později se na čas do brněnského týmu vrátila a nastupovala jen v domácích zápasech.

V reprezentaci debutovala Horáková jako devatenáctiletá a výrazně přispěla ke všem jejím úspěchům. Individuální ocenění získala už v době aktivní kariéry - nejlepší hráčka Evropy 2010, nejužitečnější hráčka MS 2010, členka All Stars týmu ME 2005 a MS 2010 a dvakrát byla vyhlášena nejlepší českou basketbalistku roku (2003-04).

„Těžko vybrat jeden moment. Mrzí mě, že jsme sice nepřivezly medaili z olympiády, ale je tam spousta krásných zážitků. Ať už je to postup na první olympiádu, domácí mistrovství světa, zlaté mistrovství Evropy nebo euroligové vítězství. Je toho vždy mraky, co mi proběhne hlavou,“ prohlásila.

Spolu s Horákovou bylo letos vybráno do Síně slávy dalších 11 osobností: pětinásobný nejlepší československý basketbalista roku a slovenský basketbalista 20. století Stanislav Kropilák, Mathieu Faye ze Senegalu, Detlef Schrempf z Německa, Sergej Tarakanov z Ruska, Panajotis Jannakis z Řecka, Číňanka Čeng Chaj-sia a in memoriam Oscar Moglia z Uruguaye a Penka Stojanovová z Bulharska.

„To virtuální vyhlášení bylo divné. Proběhly nějaké maily, natočilo se video, ale pořád by mi to docházelo více, kdyby to bylo naživo. Viděla bych ty lidi, hezky se na to oblékla a tak. Když ale vidím jména, která byla se mnou vyhlášena, je až neuvěřitelné, že jsem také mezi nimi,“ uvedla Horáková.

V kategorii trenérů vstoupili do Síně slávy FIBA Australan Tom Maher, Ital Ettore Messina a posmrtně Chuck Daly, kouč amerického Dream Teamu z olympijských her 1992 v Barceloně.