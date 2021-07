Milwaukee i bez Antetokounmpa postoupilo do finále, čeká ho Phoenix

Bucks v šesté bitvě v Atlantě táhl zkušený Khris Middleton, jenž se postaral o 32 bodů a sedm asistencí, hostům naopak nepomohl ani návrat rozehrávače a lídra Trae Younga. Hosté ani jednou neprohrávali a vedli až o 22 bodů. Rozhodla třetí čtvrtina, v níž Middleton a spol. nastříleli 44 bodů a dostali se do devatenáctibodového trháku. Ten už Hawks nesmazali.

„Jeden z největších motorů v posledních dvou zápasech byl pro nás fakt, že jsme hráli pro něj (Janise). Jsme opravdový tým,“ řekl náhradník Pat Connaughton. Řek Antetokounmpo, nejužitečnější hráč ligy z předchozích dvou let, má poraněné koleno, vynechal poslední dva zápasy a není jasné, zda nastoupí do bojů o titul.

Bucks místo něj táhl Middleton, jenž v rozhodující třetí části předvedl šňůru 16 bodů. „Trenéři i spoluhráči mi neustále připomínají, abych byl agresivní. Dělám to rád, protože hrajeme jeden pro druhého. Soustředili jsme se a hráli týmově, víc jsem si nemohl přát,“ uvedl vyhlášený střelec.

Middletonovi sekundoval s 27 body, devíti asistencemi a osmi doskoky Jrue Holiday, po 13 bodech přidali Connaughton a pivot Brook Lopez. Na 12 bodů a devět doskoků se dostal Bobby Portis a 11 bodů za pouhých 12 minut nasbíral rozehrávač Jeff Teague.

Domácí táhl náhradník Cameron Reddish s 21 body, jenž trefil šest trojek ze sedmi pokusů, 20 bodů přidal srbský střelec Bogdan Bogdanovič. Clint Capela stihl za 29 minut 14 bodů a devět doskoků, po 13 bodech přidali i Danilo Gallinari a John Collins, ten měl i 11 doskoků. Young zůstal po absenci v minulém zápase na 14 bodech a devíti přihrávkách.

Po vyřazení Atlanty může Younga těšit jen fakt, že je po LeBronu Jamesovi druhým hráčem v historii, jenž během jediného play off (při aspoň 15 duelech) průměrně sbíral aspoň 28 bodů a devět asistencí. „Chtěli jsme bojovat tak, abychom nemuseli mít žádné výčitky. Zkrátka nadoraz. A hráči přesně tohle udělali,“ chválil trenér Atlanty Nate McMillan. „To, co v této sezoně dokázali, určitě nebylo o štěstí. Celý rok totiž hráli tak, aby se do finále východu nakonec dostali,“ dodal.

Basketbalisté Milwaukee NBA dosud vyhráli jednou v roce 1971. Phoenix, jenž v semifinále vyřadil Los Angeles Clippers také 4:2 na zápasy, je ve finále poprvé od roku 1993. Na titul zatím Suns nedosáhli.

Finále Východní konference play off NBA - 6. zápas:

Atlanta - Milwaukee 107:118, konečný stav série 2:4.