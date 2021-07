Greek Freak hrdinou! Od dob Jordana asi nejvšestrannější hráč, myslí si Welsch

Úvodní mečbol na domácí palubovce přetavili v zisk nejcennější trofeje. Hráči Milwaukee Bucks otočili finálovou sérii s Phoenixem Suns z 0:2 na 4:2, což dokázali jako druhý tým v historii po Miami (v roce 2006 proti Dallasu). Nade všemi vynikal nepřehlédnutelný basketbalista přezdívaný Greek Freak – šestadvacetiletý řecký postrach Giannis Antetokounmpo. „Chci poděkovat Milwaukee za to, že mi věřilo. Mám ohromnou radost, že se mi to povedlo právě tady,“ vyprávěl nadšeně o zisku titulu.

V posledních dvou sezonách byl rodák z Atén vyhlášen nejlepším hráčem základní části slavné soutěže, teď přidal nejcennější trofej, o které se mu dřív ani nesnilo. Kromě poháru pro vítěze NBA se navíc mohl těšit z ceny pro nejužitečnějšího hráče finálových zápasů. „Když jsem začínal s basketbalem, tak jsem jen chtěl pomoci uživit svou rodinu. Ale nečekal jsem, že tu budu sedět s těmito dvěma neuvěřitelnými trofejemi,“ prohlásil potomek nigerijských imigrantů, jenž v Řecku vyrůstal ve složitých životních podmínkách. „Každý by si z toho měl vzít příklad, že je třeba jít si za svými sny bez ohledu na to, co vám ostatní říkají. Všechno se může splnit, když to moc chcete. Každý má naději.“

G. Antetokounmpo v play off (průměr na zápas) Minuty: 38,1 Body: 30,2 Doskoky celkem: 12,8 Defenzivní doskoky: 10 Ofenzivní doskoky: 2,8 Asistence: 5,1 Bloky: 1,2 Zisky: 1,0

Hráči Bucks rozjásali 65 tisíc fanoušků v hale i před stadionem, kde se slavil první titul od roku 1971. Milwaukee k němu tehdy dovedly legendy Kareem Abdul Jabbar a Oscar Robertson.

Řecká hvězda současnosti v sérii o titul převáděla skvělé výkony - v průměru přes 35 bodů a 13 doskoků na zápas. V šestém finále se Antetokounmpo blýskl 50 body, 14 doskoky a 5 bloky.

„Jeho výjimečnost spočívá v tom, že je velmi efektivní na obou stranách hřiště, jak v útoku, tak v obraně. Ve finálové sérii dával 40 nebo 50 bodů, ale zároveň byl kandidátem na cenu pro nejlepšího obránce v minulé sezoně. Je to kombinace v dnešní době velmi výjimečná,“ ocenil tahouna Bucks Jiří Welsch. „Všechny megahvězdy jsou známy jako ofenzivní hráči. Nevím, jestli tady byla taková všestrannost od dob Michaela Jordana, který byl schopný být nejužitečnějším hráčem a zároveň jedním z nejlepších obránců celé soutěže,“ řekl bývalý hráč se zkušenostmi z NBA.

Antetokounmpa zažil na palubovce na vlastní kůži v přípravném zápase české reprezentace před šesti lety. „Zaujaly mě jeho fyzické dispozice, obrovská délka, dlouhé paže, se kterými byl schopný pokrývat ohromnou část hřiště,“ prohlásil Welsch. „Není to hora jako byl Shaquille O´Neal. Giannis je prototyp moderního basketbalisty. Hráč, který v sobě kloubí dovednosti, výjimečnou atletičnost, pohyblivost, rychlost, dynamiku, výskok,“ vypočítával bývalý reprezentant.

„Dřív byli hráči profilovaní na své pozice, ale to se v posledních letech smazává. Nyní je od basketbalistů vyžadováno, aby všichni uměli všechno,“ upozornil Welsch. „Pokud mu něco chybí, tak lepší a nebezpečnější střela z delší vzdálenosti. Ale zdá se, že i na tomto již zapracoval.“

Milwaukee naplnilo ambice, které mělo coby vítěz základní části už v minulé sezoně. Tým se na rozdíl od ostatních dokázal vypořádat s nástrahami, který ročník NBA přinesl. „Covid a četnost zranění v důsledku náročnosti programu. S tím bojovali v sezoně všichni,“ upozornil Welsch. „Připojil bych se k vlně názorů, která říká, že hráči byli přetížení. Malých zranění, která hráče vyřazovala na kratší úseky, bylo podstatně víc než v minulosti. Efekt narychlo dohrané minulé sezony, bleskového obratu a startu letošního ročníku, měl vliv na zdravotní stav hráčů. Potýkaly se s tím všechny kluby. I Antetokounmpo měl problém s kolenem a musel se z toho narychlo dostat,“ upozornil Welsch na patálie Řeka během play off.

Názor, že si Antetokounmpo zaslouží nálepku největší hvězdy NBA, však nesdílí. „NBA má v současnosti několik tváří. Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, pořád ještě LeBron James nebo Luka Dončič. Já si nejsem jistý, že je někdo z nich tak dominantní a tak vyčnívá nad ostatními, jako třeba Jordan nebo Kobe Bryant ve své době,“ porovnával Welsch.

Antetokounmo se však nyní navždy zařadil do elitního klubu vítězů NBA. „Chtěl jsem to dokázat v tomhle městě a s těmito hráči. A ono se to povedlo,“ cenil si prvního titulu.

NBA v číslech

Finále play off - 6. zápas:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 105:98 (29:16, 42:47, 77:77)

Nejvíce bodů: Antetokounmpo 50, Middleton 17, Portis 16 - Paul 26, Booker 19, Crowder 15. Konečný stav série: 4:2.

Cesta Milwaukee do finále:

vs. Miami Heat 4:0

vs. Brooklyn Nets 4:3

vs. Atlanta Hawks 4:2