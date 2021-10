Příběhy nové sezony NBA: drama ve Philly, frajer Luka a MVP opět do Evropy?

Nový ročník NBA startuje a s ním i řada příběhů, která se bude točit kolem klubů a hvězdných basketbalistů • FOTO: koláž iSport.cz Se startem 75. ročníku NBA přichází i řada otázek a událostí, které bezpochyby významně ovlivní i průběh sezony nejprestižnější basketbalové soutěže světa. Rozhodně se vyplatí sledovat hvězdami nabitý Brooklyn, evropské borce v čele se zázračným Slovincem Lukou Dončičem i velkou neznámou v podobě Golden State. V článku iSport.cz si přečtěte o nejzajímavějších příbězích současných ligových hvězd, největších favoritech podle Sportu i jak bude soutěž probíhat.

Návrat Golden State Před dvěma lety skončila dynastie Golden State finálovou porážkou s Torontem. Sérii pěti let, během nichž získali Warriors tři tituly, následovaly dvě sezony bez play off, které byly přímým důsledkem odchodu Kevina Duranta a dvou devastujících zranění ostrostřelce Klaye Thompsona. Nejprve přetržený zkřížený vaz v koleni, pak utržená achilovka. Thompson by se měl kolem Vánoc vrátit do služby, v jednatřiceti letech je stále dost mladý na to, aby výrazně pozvedl kalifornský tým a znovu ožilo duo Splash brothers se Stephem Currym. Nejlépe placený hráč ligy byl v posledním ročníku i jejím nejlepším střelcem, třetí do party Draymond Green je lepidlem, které dělá z dobrého týmu skvělý. Warriors jsou před novým ročníkem neznámou, návrat do absolutní špičky je však možný.

Drama ve Philly Ve městě prodal dům, odstěhoval se a už nikdy na sebe nechtěl vzít uniformu 76ers. Spoluhráčům nebral telefony, vynechal přípravný kemp. Tak uražený byl Australan Ben Simmons po posledním play off, v němž předváděl zoufalé výkony v prohrané sérii s Atlantou. Změnu si však nevytrucoval, prezident Daryl Morey za něj na trhu žádal tak vysokou cenu, že se s nikým nedohodl. A tak Simmons sklopil hlavu a pod hrozbou vysokých finančních ztrát se raději vrátil do města. Nejlepší tým základní části ve Východní konferenci tak je opět kompletní, budoucnost však ani zdaleka vyřešenou nemá. Jak přijme Simmonse šatna? Jak pětadvacetiletý dlouhán, jeden z nejlepších obránců ligy považovaný za generační talent najde cestu zpět do týmu, který už zavrhl? To jsou klíčové otázky, na nichž stojí osud sezony 76ers.

Pouze dvojka v Brooklynu Mají superhvězdy Kevina Duranta, Jamese Hardena a kupu ostřílených veteránů jako Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Patty Mills, Bruce Brown či Joe Harris. Proto platí Brooklyn Nets za největší favority nadcházejícího ročníku NBA. A to i přesto, že jejich hvězdný rozehrávač Kyrie Irving je mimo tým, jelikož se odmítá nechat očkovat a nemohl by hrát domácí zápasy. Do chvíle, než bude moci být plnohodnotným členem týmu, rozumějte, než se nechá očkovat, ho vedení vyřadilo jako rušivý element. „Kyrie má své názory a ty stejně nezměníme, my se soustředíme na naši práci a tou je titul,“ prohlásil Harden, trojnásobný nejlepší střelec ligy, jemuž však trofej Larryho O´Briena stále uniká. V posledním play off se Nets rozpadli zdravotně, pokud kouč Steve Nash udrží svou partou zdravou, i bez Irvinga bude těžko k poražení.

Frajer Luka: rok čtvrtý Do čtvrté sezony vstupuje Luka Dončič, zázračný mladík ze Slovinska, jemuž je stále pouhých 22 let. V kapse si nese nový maximální kontrakt na 5 let a 207 milionů dolarů, v šatně se sešel s novým koučem – rozehrávačskou legendou NBA Jasonem Kiddem, který strávil v dresu Dallasu osm sezon a v roce 2011 s ním vyhrál titul. Dončič zatím v play off neprorazil, dvakrát skončil v prvním kole. Aby se to změnilo, prošlo vedení Mavericks malým zemětřesením, vedle nového kouče přišel i nový GM. Úkol pro ně je zřejmý: zajistit, aby fungovala chemie mezi Dončičem a druhou týmovou star Kristapsem Porzingisem, jelikož Slovinec a Lotyš se prý příliš v lásce nemají. „Pořád jsou to mladí kluci, kteří se vyvíjejí jako profesionálové,“ věří v úspěch mise excentrický majitel Mark Cuban.

MVP opět do Evropy? Tři poslední ročníky měla NBA nejužitečnějšího hráče z Evropy. Dvakrát Řek Giannis Antetokounmpo a naposledy Srb Nikola Jokič získali cenu pro MVP základní části. I letos tihle dva patří mezi hlavní uchazeče o prestižní trofej. Stejně jako Slovinec Luka Dončič, kterého mají bookmakeři dokonce za hlavního favorita tohoto závodu. Z domácích borců se nejvíc věří Stephu Currymu či Kevinu Durantovi. Do hry může promluvit i Joel Embid z Philadelphie nebo šestatřicetiletý LeBron James. Obecně se dávají větší naděje ale spíš mladším ročníkům, což dává plusové body Dončičovi. Veteráni tipu Curryho, Duranta či Jamese si mohou vybírat oddechové časy, aby byli čerství na play off. Je velká šance, že bezprecedentní vláda Evropanů nad nejprestižnější individuální trofejí tak bude pokračovat.