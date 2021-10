NBA triple: historická sezona Čechů, mezi legendami Jordan i Havlicek

Na co se nejvíce těšit v nové sezoně NBA? Kdo se dostal do výběru 75 nejlepších hráčů historie slavné ligy? A co říkal na svůj debut v dresu Oklahomy jedenadvacetiletý český rozehrávač Vít Krejčí. Ve spolupráci Nova Sport, NBA a webu iSport.cz vznikl nový pořad NBA triple, jehož první díl můžete zhlédnout i na iSport.cz. Moderátoři Alan Záruba a Adam Nenadál proberou i nejlépe placené dvojice v NBA a přiblíží vyhlídky na titul jednotlivých týmů. To všechno s exkluzivním materiálem přímo z nabídky NBA.