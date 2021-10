Nula bodů, minus 19. Satoranský vypadl ze sestavy, lavička je nejhorší

Tři zápasy, žádná výhra a poprvé utkání, které celé proseděl na lavičce. Angažmá Tomáše Satoranského v New Orleans začalo ztuha, trenér Willie Green mu v Minnesotě ani nedal šanci. Pelicans prohráli 89:96 a s bilancí 0:3 se krčí na posledním místě Západní konference. Naposledy nasekali 30 ztrát, což je vyrovnaný klubový rekord. A jejich náhradníci včetně českého basketbalisty jsou v produktivitě nejhorší z celé ligy.

Nový trenér, tři noví hráči v základní pětce, zranění největší hvězdy Ziona Williamsona i klíčového náhradníka Joshe Harta. To je mix, který stáhl ambiciózní New Orleans až k samému dnu NBA. Žádný tým ligy nemá bilanci 0:3 tak jako oni.

A 30 ztracených míčů na palubovce Minnesoty jen podtrhuje, jaký basketbal Pelicans v prvním týdnu sezony produkují. „Střílíme se sami do nohy, potřebujeme naši hru zjednodušit. Všichni víme, jak dobrý tenhle tým může, ale musíme si vážit balónu,“ prohlásil kouč Willie Green po zápase, v jehož třetí čtvrtině New Orleans smazalo třináctibodové manko z poločasu a ještě se dostalo do vyrovnané koncovky. Víc už ale jeho borci nepředvedli.

Brandon Ingram nastřílel 30 bodů, ale také vyrobil 7 ztrát. Ve ztracených míčích jsou Pels druzí nejhorší z celé NBA, úplně na dně jsou pak v produktivitě lavičky. Náhradníci střílí pouze 18,3 bodu na zápas, což je o víc než čtyři body horší než předposlední Memphis (22,5).

Velkou měrou je pod tím podepsáno zranění Joshe Harta, který odstoupil v prvním duelu sezony po deseti minutách hry pro problémy se stehenním svalem. Hluboko za očekáváním jsou pak zkušené chicagské posily Garrett Temple a Satoranský. Forward Temple zůstává na rozdíl od českého rozehrávače v rotaci, v Minnesotě dostal 15 minut a skóroval 3 body. Úsek hry s ním na hřišti ale New Orleans prohrálo o dvacet bodů. Celkem je za tři zápasy minus 49.

„Tepmle i Satoranský, dvě hlavní součásti výměny za Lonzo Balla, vypadají téměř nehratelně,“ napsal server The Athletic. Satoranský má po třech zápasech sezony na kontě 16 odehraných minut, 0 bodů, 2 doskoky, 2 asistence, 2 ztracené míče a minus 19 bodů pro tým při pobytu na palubovce.

Satoranský v nové sezoně Minuty: 16

Body: 0

Doskoky: 2

Asistence: 2

Zisky: 1

Ztráty: 2

Plus/minus: -19

Víc minut na místě náhradního rozehrávače zatím dostává mladík Kira Lewis, třináctka loňského draftu. V Minnesotě však ztratil tři míče během tříminutového úseku, když ho trápil vyhlášený obránce Patrick Beverly.

Dá se čekat, že kouč New Orleans Green bude muset míchat sestavou a hledat ty nejlepší kombinace, což by mělo Satoranskému přinést nové šance.