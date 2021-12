Pelicans udolali šampiony bez hvězd, Satoranský dal dva body

New Orleans Pelicans zdolali Milwaukee Bucks • ČTK / AP / Gerald Herbert

Basketbalisté New Orleans v pátečním domácím utkání NBA udolali obhájce titulu Milwaukee 116:112 po prodloužení a teprve podruhé v sezoně se jim povedlo vyhrát druhý zápas za sebou. Hvězdou utkání byl opět Devonte Graham, který navázal na dalekonosnou vítěznou střelu proti Oklahomě a tentokrát trefil osm trojek a celkem dal 26 bodů. Český reprezentant Tomáš Satoranský k výhře přispěl za 12 minut dvěma body, třemi doskoky a dvěma asistencemi.

O dva dny dříve Graham slavil nejdelší vítěznou střelu v historii NBA a z dálky střílel i tentokrát. Všech jeho 12 střeleckých pokusů bylo za tři body, osm z nich mířilo přesně. Právě jeho čtyři trojky v poslední čtvrtině držely Pelikány ve hře a domácí tým měl blízko k výhře už v normální hrací době. Milwaukee ale při absenci Giannise Antetokounmpa táhl autor 40 bodů Jrue Holiday, který 33 sekund před koncem vyrovnal a zápas šel do prodloužení.

V něm Graham trefil další trojku a 11 sekund před koncem trestnými hody zpečetil vítězství. „Když se dostane do rytmu, tak se těžko zastavuje. Pak stačí mu jen stavět dobré clony,“ pochválil Grahama spoluhráč Brandon Ingram, který přispěl 22 body. Jonas Valančiunas zaznamenal 24 bodů.

Satoranský se trefil v závěru třetí čtvrtiny, kdy Pelikány poslal do vedení 79:77 po vlastním útočném doskoku. Další tři střelecké pokusy ale neproměnil.

Minnesota doma přehrála oslabené Los Angeles Lakers 110:92 i díky 28 bodům a 10 doskokům Karla-Anthonyho Townse. Lakers chybělo šest hráčů kvůli covidovému protokolu, na soupisku byl proto dopsán i zkušený veterán Isaiah Thomas, který podepsal desetidenní smlouvu a hned se stal nejlepším střelcem týmu s 19 body. LeBron James zaznamenal 18 bodů a 10 doskoků. V zápase se navíc zranila další hvězda Lakers Anthony Davis. Nejprve si poranil kotník a poté, co se vrátil do utkání, ve třetí čtvrtině odstoupil kvůli problémům s kolenem.

V čele soutěže jsou opět Golden State Warriors, kteří zdolali Boston na jeho hřišti 111:107. V závěru sice málem přišli o desetibodové vedení, ale koš Stephena Curryho 35 sekund před koncem definitivně rozhodl. Curry dal celkem 30 bodů a dalšími pěti trojkami znovu vylepšil svoji pozici nejlepšího trojkaře v historii NBA.

Nejlepším střelcem pátečního programu byl se 43 body Damian Lillard, který dovedl Portland k výhře 125:116 nad Charlotte. Ben McLemore mu k tomu pomohl osmi trojkami a 28 body. Trail Blazers, kteří 16 trojkami v první půli stanovili nový klubový rekord, ukončili sérii sedmi porážek.

Naopak Utah po osmizápasové vítězné šňůře těsně podlehl San Antoniu 126:128. Zápas rozhodl košem 15 sekund před koncem Lonnie Walker, který při jednobodovém vedení Utahu proměnil těžký nájezd do koše přes Rudyho Goberta, jednoho z nejlepších obránců soutěže. „Původně se mělo hrát na Dejounteo (Murraye), ale všiml jsem si, že ho obrana soupeře dobře brání. Nastal tedy čas, abych to vzal na sebe,“ řekl Walker.

Výsledky NBA:

Atlanta - Denver 115:133, Boston - Golden State 107:111, Minnesota - LA Lakers 110:92, New Orleans - Milwaukee 116:112 po prodl. (za domácí Satoranský 2 body, 3 doskoky, 2 asistence), Orlando - Miami 105:115, Portland - Charlotte 125:116, Sacramento - Memphis 105:124, Utah - San Antonio 126:128.

Neočkovaný Irving se vrací k Nets, bude hrát jen venkovní zápasy

Basketbalista Kyrie Irving se vrací do týmu NBA Brooklynu a bude za Nets hrát alespoň v zápasech v halách soupeřů. V domácích utkáních startovat nadále nemůže, protože odmítá vakcínu proti koronaviru a podle pravidel města New York musí být všichni sportovci i návštěvníci veřejných shromáždění v uzavřených prostorách plně naočkovaní. Irving také za současných podmínek nemůže s týmem cestovat do Toronta k zápasům s kanadským účastníkem soutěže.

Devětadvacetiletý Irving v této sezoně ještě nenastoupil, protože odmítavý postoj k očkování jej nakonec stál místo v týmu. Klub totiž na začátku ročníku odmítl jeho působení pouze na „částečný úvazek“. Nyní ale vedení nejlepšího celku Východní konference oznámilo jeho návrat a hvězdný rozehrávač se znovu zapojí do přípravy s mužstvem.

„Po diskusích s trenéry, hráči a realizačním týmem se klub rozhodl povolat zpět k týmu Kyrieho Irvinga na zápasy a tréninky, kterých se může zúčastnit,“ uvedl generální manažer Sean Marks v prohlášení. „Dospěli jsme k tomu za plné podpory hráčů a po pečlivém zvážení aktuálních okolností včetně množství hráčů, kteří nemohou hrát kvůli zraněním a zdravotnímu a bezpečnostnímu protokolu,“ dodal.

Nets mají momentálně mimo hru jedenáct hráčů, z toho sedm včetně hvězdného Jamese Hardena kvůli koronavirovým pravidlům. S poraněným kotníkem bude minimálně v nejbližším zápase chybět i nejlepší střelec soutěže Kevin Durant.