Satoranský vyrovnal sezonní maximum a pomohl k výhře nad Orlandem

New Orleans vedlo v Orlandu v podstatě celý zápas a v jeho polovině byl rozdíl ve skóre až 20 bodů. Pak ale Pelikáni dovolili soupeři přiblížit se dvě minuty před koncem na rozdíl pouhých dvou bodů. Následně však trefil Devonte Graham trojku, další důležitý koš přidal nejlepší střelec zápasu s 31 body Brandon Ingram a New Orleans výhru potvrdilo trestnými hody.

Satoranský odehrál v zápase přes 15 minut. V první čtvrtině zvýšil na 25:16 střelou po vniknutí do „bedny“. V závěru třetí čtvrtiny pak trojkou upravil na 83:76 a hned v úvodu čtvrté čtvrtiny získal míč a únik proměnil donáškou s faulem, čímž svému týmu získal osmibodové vedení. Celkem New Orleans při jeho pobytu na hřišti vyhrálo o 10 bodů, v čemž byl nejlepší z celého týmu. K tomu Satoranský přidal tři asistence.

Pelikáni, kterým přitom chyběli důležití hráči Jonas Valančiunas a Nickeil Alexander-Walker, vstoupili do sezony poměrem výher a proher 1:12, od té doby ale mají bilanci 11:9. „Potřebovali jsme vzhledem k absencím, aby se zvedli další hráči. A to se stalo. Třeba Satoranský hrál skvěle,“ chválil trenér Willie Green českého rozehrávače. „Hráči věří tomu, co děláme, a berou to vážně. Teď jsme vyslali do světa zprávu, že jsme schopni předvádět konzistentní výkony a že se nás musí začít bát,“ dodal Green.

Phoenix si proti Oklahomě připsal páté vítězství v soutěži za sebou. Lídr tabulky ještě v půlce třetí čtvrtiny prohrával až o šest bodů, ale do poslední části už šel s třináctibodovým vedením, když Devin Booker završil klíčovou pasáž dalekonosnou trojkou s klaksonem třetí čtvrtiny. Pak už si Suns v klidu 25. výhru z posledních 27 zápasů hlídali. Booker k tomu přispěl 30 body, Cam Johnson dal 21 bodů. Thunder, na jehož lavičce chyběl Vít Krejčí, táhl 29 body Shai Gilgeous Alexander.

Golden State vyhrálo 113:104 nad Mephisem i díky 46 bodům Stephena Curryho, který popáté v sezoně pokořil hranici 40 bodů. Nejlepší trojkař historie NBA vylepšil svůj rekord osmi střelami zpoza perimetru.

Memphis se sice favorita držel a většinu první poloviny dokonce vedl, ale druhou půlku už měli pod kontrolou Warriors. Grizzlies se přesto dvě minuty před koncem povedlo srovnat na 102:102, ale koncovku Warriors vyhráli 11:2. Nejprve vrátil náskok Toscano-Anderson, pak dal důležitou trojku Gary Payton Jr. a výhru pak završil Curry.

Jen o dva body méně než Curry nastřílel Kemba Walker, ale ani jeho 44 bodů nestačilo New Yorku k odvrácení porážky 117:124 s Washingtonem. Wizards při absenci Bradleyho Beala kvůli karanténě táhl Spencer Dinwiddie s 21 body a 12 asistencemi.

Atlanta vybojovala překvapivou výhru 98:96 ve Philadelphii, hlavně zásluhou Bogdana Bogdanoviče, který dal 10 ze svých 15 bodů v posledních čtyřech minutách. Hawks přitom chyběli tři hráči základní sestavy včetně hvězd Trae Younga a Clinta Capely.

San Antonio zvítězilo 138:110 nad Los Angeles Lakers, kteří poprvé v sezoně prohráli čtvrtý zápas za sebou. Nepomohlo jim ani 36 bodů LeBrona Jamese a 30 bodů Russella Westbrooka. Spurs táhl s 30 body náhradník Keita Bates-Diop, který trefil všech 11 svých střel.

Výsledky NBA

Dallas - Milwaukee 95:102, Denver - Charlotte 107:115, Golden State - Memphis 113:104, Indiana - Houston 118:106, LA Lakers - San Antonio 110:138, Miami - Detroit 115:112, New York - Washington 117:124, Orlando - New Orleans 104:110 (za hosty Satoranský 9 bodů a 3 asistence), Philadelphia - Atlanta 96:98, Phoenix - Oklahoma City 113:101, Utah - Minnesota 128:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 30 21 9 70,0 2. Philadelphia 32 16 16 50,0 3. Boston 32 16 16 50,0 4. Toronto 29 14 15 48,3 5. New York 32 14 18 43,8

Centrální divize:

1. Chicago 29 19 10 65,5 2. Milwaukee 34 21 13 61,8 3. Cleveland 32 19 13 59,4 4. Indiana 33 14 19 42,4 5. Detroit 31 5 26 16,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 33 20 13 60,6 2. Washington 32 17 15 53,1 3. Charlotte 34 17 17 50,0 4. Atlanta 31 15 16 48,4 5. Orlando 33 7 26 21,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 33 19 14 57,6 2. Dallas 31 15 16 48,4 3. San Antonio 31 13 18 41,9 4. New Orleans 33 12 21 36,4 5. Houston 33 10 23 30,3

Severozápadní divize:

1. Utah 31 22 9 71,0 2. Denver 31 15 16 48,4 3. Minnesota 32 15 17 46,9 4. Portland 32 13 19 40,6 5. Oklahoma City 31 11 20 35,5

Pacifická divize: