Pelicans překvapivě vyhráli na půdě Knicks, Satoranský jen na lavičce

Basketbalisté New Orleans překvapivě porazili ve čtvrtečním utkání NBA New York v jeho hale 102:91. Český reprezentant Tomáš Satoranský duel opět pouze sledoval z lavičky. Z posledních deseti zápasů Pelicans odehrál pouze dva a naposledy do hry naskočil 2. ledna při porážce od Milwaukee. Od té doby dostává přednost mimo jiné mladý rozehrávač Jose Alvarado.