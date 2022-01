Nejodvážnější z Jamesových snů. Stihne si v NBA zahrát se synem?

Aby si splnil možná největší z basketbalových snů, potřeboval by LeBron James vydržet v NBA minimálně do čtyřiceti let. V sezoně 2024/25 by se na palubovkách elitní ligy mohl potkat se svým synem Bronnym. „Přeji si, aby to dotáhl do NBA, nebudu lhát. A chci se postavit na hřiště s ním. To by byl neuvěřitelný moment,“ prohlásil před pár dny LeBron pro server Uninterupted.

Párů otec – syn, kteří to dotáhli do NBA, je mnoho. Ještě nikdy se však nestalo, aby v lize nastupovali souběžně. Klan Jamesů by byl první. Je to vůbec reálné?

Zdá se, že ano. Bronnymu Jamesovi, nejstaršímu z LeBronových tří dětí, bylo v říjnu 17 let. Je ve třetím ročníku kalifornské střední školy Sierra Canyon, kde poutá pozornost. Ačkoliv se svými 191 centimetry a 82 kilogramy postrádá otcovu figuru i skórerské schopnosti, je řazený mezi 50 největších talentů USA ve své kategorii. „Když vydrží na téhle cestě, má skvělou šanci stát se profíkem a hrát na hodně vysoké úrovni,“ tvrdí LeBron.

Pro draft do NBA bude Bronny způsobilý v roce 2024, když za sebou bude mít střední školu a jeden rok na univerzitě. To znamená, že v ročníku NBA 2024/25 by se otec se synem mohli v lize potkat, buď jako soupeři, nebo dokonce spoluhráči. Pro Jamese by to znamenalo vydržet hrát minimálně ještě tři roky do 40 let. „S trochou štěstí a pevným zdravím to můžu zvládnout. Potkat se se synem na jedné palubovce a hrát tenhle krásný sport by pro mě byl největší zážitek,“ tvrdí muž, jenž má o nejsilnější motivaci postaráno.