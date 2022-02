LeBron James se vrátil triple doublem a režíroval obrat Lakers proti Knicks

Basketbalista LeBron James se po pětizápasové pauze zaviněné zraněním vrátil do sestavy Los Angeles Lakers a zařídil v NBA vítězství 122:115 nad New Yorkem v prodloužení. V duelu, v němž Lakers prohrávali už o 21 bodů, řídil James největší obrat týmu od roku 2015 triple doublem za 29 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Lakers jsou v tabulce Západní konference nadále devátí těsně za městským rivalem Clippers. Lize vládne Phoenix, který zvítězil 95:80 nad Washingtonem.

Jamese trápilo koleno, ale zápas vysílaný v celostátní televizi si nechtěl nechat ujít. „Po první čtvrtině se koleno uvolnilo, já se také uvolnil a už jsme se mohl soustředit jen na basketbal. Jsem rád, že jsem byl schopný pomoci k vítězství,“ řekl James, který si připsal 103. triple double kariéry a čtvrtý v této sezoně.

Úvod ale nenaznačoval, že by Lakers měli slavit. Okamžitě nabrali ztrátu, která ve druhé čtvrtině narostla až na 21 bodů. Jenže do druhé půle nastoupili jiní Lakers. Rychle ztrátu smazali a do čtvrté čtvrtiny šli už ve vedení. Knicks však dokázali trojkou RJ Barretta osm vteřin před koncem srovnat a poslat zápas do prodloužení. V něm James zasmečoval a následně dvěma asistencemi pomohl k výhře.

Klíčová byla trojka Trevora Arizy po Jamesově asistenci 70 vteřin před koncem na sedmibodový rozdíl. „Rozhodně jsem neměl v plánu nechat Jamese na hřišti 39 minut, ale prodloužení to změnilo. Byl opět skvělý a potřebovali jsme ho k vítězství,“ řekl trenér Lakers Frank Vogel. Mohl se opřít i o 29 bodů Malika Monka a 28 bodů a 17 doskoků Anthonyho Davise. New York táhl Julius Randle s 32 body a 16 doskoky a Barrett, který si 36 body vytvořil nový osobní rekord.

Lídr soutěže Phoenix se sice v útoku trochu trápil, přesto bojovností strhnul zápas s Washingtonem na svou stranu. A to zejména díky pivotovi Deandremu Aytonovi, který zaznamenal 20 bodů a 16 doskoků za 24 minut na hřišti.

Suns vedli už v poločase o 27 bodů, pak dokonce o 36 bodů, a i přes polevení v poslední čtvrtině si výhru v klidu hlídali. „Klíčem byla naše obrana. Zejména ve druhé čtvrtině, kdy jsme soupeři dovolili snad jen čtyři trefy z 21 pokusů. Dokonce jsme chvílemi počítali, kolikrát za sebou jsme ubránili. Byla to zábava,“ řekl Ayton.

Milwaukee naopak v útoku řádilo a 23 trojkami si pomohlo k výhře 137:108 nad Portlandem. Bobby Portis si vytvořil maximum sezony 30 body, Janis Adetokunbo přidal 29 bodů. Bucks se posunuli na třetí místo Východní konference těsně za druhé Miami. To vyhrálo 104:86 nad Charlotte i díky 27 bodům Jimmyho Butlera.

Nedělní výsledky:

Charlotte - Miami 86:104

LA Lakers - New York 122:115 po prodl.

Orlando - Memphis 115:135

Portland - Milwaukee 108:137

Sacramento - Oklahoma City 113:103

Washington - Phoenix 80:95