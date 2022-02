Přikován na lavičku. Satoranského šancí je trejd. Zamíří do Portlandu?

Zatímco loni v létě byl o Satoranského na trhu zájem, nyní se zdá, že má nejvyšší hodnotu především jako borec, jemuž po sezoně končí smlouva na 10 milionů dolarů a pro případné zájemce by znamenal úsporné opatření.

Zatím připomíná situace v NBA klid před bouří, která přichází obvykle v poslední den trade deadline. Ačkoliv mají Pelicans bilanci 18 výher a 32 porážek, jež je řadí až na 11. místo Západní konference, spekuluje se o tom, že by mohli být na trhu aktivní. Coby jejich největší cíl je zmiňován CJ McCollum, ostrostřelec Portland Trail Blazers. Právě do hráčského balíčku za něj by se mohl vejít i Satoranský. Nebyla by to velká výhra, na západě desátý Portland má velký přetlak na místě malých hráčů, v takzvaném backcourtu, a navíc vše nasvědčuje tomu, že sezonu vzdal, aby měl co nejvyšší právo volby na červnovém draftu.

Mezi dalšími možnými zájemci o Satoranského byli v létě zmiňováni Boston Celtics, oba losangeleské kluby Clippers i Lakers či Dallas Mavericks.

Buď jak buď, změna klimatu by byla pro Satoranského vysvobozením. Vždyť od začátku ledna nastoupil jen ke dvěma z patnácti utkání Pelicans, dohromady v nich odehrál 33 minut a dal 5 bodů. V oficiálních statistikách se stále víc u jeho jména množí zlověstná poznámka - DNP coach´s decision. Čtyři utkání na úsvitu ledna Satoranský vynechal kvůli nákaze covidem a během té doby se v sestavě jako druhý rozehrávač zabydlel třiadvacetiletý nedraftovaný Jose Alvarado. Ten zaujal produktivitou a nasazením, stal se rychle oblíbencem fanoušků. Jen za leden dal 78 bodů, tedy skoro tolik co Satoranský za celou sezonu (88 bodů).

Český basketbalista prožívá šestý a zdaleka nejhorší ročník za Atlantikem. Průměrně střádá 2,8 bodu, 2,0 doskoku a 2,4 asistence za 15 minut na palubovce. Jeho celková úspěšnost střelby je pod třiceti procenty, z trojky dokonce žalostných 16 procent (proměnil jen 5 z 31 pokusů). Během vánočních svátků Satoranský řekl v rozhovoru pro Sport, že ač je jeho prioritou stále setrvání v NBA, bude v létě otevřený i návratu do Evropy.