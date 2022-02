Philadelphia opět zdolala Chicago, New Orleans sahá po play off

Basketbalisté Philadelphie porazili Chicago 119:108 a ještě více zamotali velmi vyrovnanou Východní konferenci NBA. Bulls porážkou přišli o první místo na úkor Miami, ale celky od prvního do pátého místa mají mezi sebou rozdíl jediné výhry. Páté Sixers k výhře dovedl Joel Embiid 40 body a 10 doskoky. New Orleans se po výhře 120:107 nad Houstonem dostalo už na desátou příčku Západní konference znamenající předkolo play off. Český reprezentant Tomáš Satoranský to opět sledoval jen z lavičky Pelicans.