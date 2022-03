Krejčího nová maxima halí prohra. Washington potvrdil Satoranského

Tomáš Satoranský se vrací do Washingtonu • Profimedia.cz

Český basketbalista Vít Krejčí odehrál zatím svůj nejlepší zápas v zámořské NBA. Při prohře Oklahoma City Thunder 110:131 se Sacramentem strávil na hřišti 29 minut a zaznamenal 10 bodů a 5 doskoků, což jsou všechno jeho nová maxima v soutěži. K tomu přidal dvě asistence a zisk. Jak dříve informoval deník Sport, Tomáš Satoranský se v NBA vrací do Washingtonu. Vedení Wizards angažmá českého reprezentanta bez bližších detailů potvrdilo na klubovém webu.

Hvězdou večera se stal Ja Morant, který novým osobním rekordem 52 bodů pomohl Memphisu k výhře 118:105 nad San Antoniem. V jeho kádru už chyběl Tomáš Satoranský, kterého Spurs vyplatili ze smlouvy a dnes byl oficiálně potvrzen jeho návrat do Washingtonu.

Krejčí v posledních zápasech dostával stále více a více prostoru a při absenci několika opor dnes byl dokonce třetím nejvytíženějším hráčem Thunder. A rozhodně se neschovával.

Naopak se pokusil o 12 střel, všech šest trojek sice minul, ale obraně Sacramenta dělal problémy svým pohybem směrem ke koši. Čtyřikrát se dokázal uvolnit a zakončovat z bezprostřední blízkosti. Jednou z toho byla i pěkná smeč.

Oklahoma mohla i díky 37 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera pomýšlet i na výhru, když ve třetí čtvrtině vedla o devět bodů, ale poslední čtvrtina byla plně v režii Sacramenta a De'Aarona Foxe, který 29 body a 10 asistencemi dovedl Kings k jasné výhře.

"Bylo jasné, že dnes budeme mít problém s obranou, což se potvrdilo. V útoku jsme hráli dobře, ale dostat 130 bodů je hodně,“ řekl trenér Oklahoma City Mark Daigneault.

Hvězdný rozehrávač Morant podruhé za sebou vylepšil svůj osobní rekord. Zatímco v neděli dal 46 bodů, tentokráte proti San Antoniu poprvé překonal hranici padesáti bodů. Navíc fanoušky nadchl parádní smečí přes vysokého rakouského pivota Jakoba Pöltla.

Morant trefil 22 ze svých 30 střel včetně všech čtyř pokusů za tři body. A jeden z nich byl dokonce téměř z poloviny hřiště. Ve čtvrté čtvrtině dal 13 bodů v řadě, čímž zápas rozhodl. Žádný jiný hráč v historii Memphisu ještě padesátibodovou hranici nepokořil.

"Když padla padesátka, byl to opravdu nezapomenutelný moment. Děkuji spoluhráčům a trenérům, že mi dodávají maximální sebevědomí, což mi umožňuje dělat ve hře správná rozhodnutí,“ řekl Morant.

Miami v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference zvítězilo nad Chicagem 112:99 a na prvním místě tabulky už má před Bulls náskok dvou výher. Heat se navíc podařilo ubránit hvězdu soupeře DeMara DeRozena, který dal jen 18 bodů a přišel tak o sérii deseti zápasů s alespoň 30 nastřílenými body. Nepovedlo se mu tak dorovnat klubový rekord Michaela Jordana, který měl takových zápasů 11 v řadě.

Karl-Anthony Towns minulý víkend získal v Clevelandu cenu pro nejlepšího trojkaře a dnes na stejném hřišti zařídil právě trojkou dvanáct vteřin před koncem Minnesotě vítězství nad Clevelandem 127:122. Za vyrovnaného stavu si došel na trojku pro míč, a ačkoli byl těsně bráněn, rychlou střelou zápas rozhodl. Timberwolves pak ještě přidali trestné hody. Pro Townse to byla první trojka v utkání a celkem dal 17 bodů, D'Angelo Russell měl 25 bodů.

Washington potvrdil Satoranského

Satoranský do Washingtonu přišel v roce 2016 z Barcelony a odehrál v něm první tři sezony v NBA. Před tím si Wizards v roce 2012 bývalého hráče USK Praha a Sevilly vybrali ve druhém kole draftu.

V roce 2019 odešel Satoranský do Chicaga, kde podepsal tříletou smlouvu na deset milionů dolarů za sezonu, jenž mu měla letos skončit. Loni v srpnu ho Bulls vyměnili do New Orleans,

Z Pelicans poté na začátku února v rámci velké výměny zamířil do Portlandu, jenž ho obratem poslal do San Antonia. Spurs se poté se Satoranským podle médií dohodli na vyplacení ze smlouvy.

Nyní se Satoranský vrací do Washingtonu, za který zatím v NBA odehrál 210 zápasů s průměry 6,6 bodu, 2,8 doskoku a 3,7 asistence na zápas. Celkem v zámořské lize nastoupil k 366 utkáním s průměry 7 bodů, 2,9 doskoku a 4 asistence.

Výsledky NBA

Brooklyn - Toronto 97:133, Cleveland - Minnesota 122:127, Memphis - San Antonio 118:105, Miami - Chicago 112:99, Milwaukee - Charlotte 130:106, Oklahoma City - Sacramento 110:131 (za domácí Krejčí 10 bodů, 5 doskoků, 2 asistence), Orlando - Indiana 119:103.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 60 37 23 61,7 2. Boston 63 36 27 57,1 3. Toronto 60 33 27 55,0 4. Brooklyn 62 32 30 51,6 5. New York 61 25 36 41,0

Centrální divize:

1. Chicago 62 39 23 62,9 2. Milwaukee 62 37 25 59,7 3. Cleveland 61 36 25 59,0 4. Indiana 63 21 42 33,3 5. Detroit 61 15 46 24,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 62 41 21 66,1 2. Atlanta 60 29 31 48,3 3. Charlotte 63 30 33 47,6 4. Washington 60 27 33 45,0 5. Orlando 62 15 47 24,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 63 43 20 68,3 2. Dallas 61 36 25 59,0 3. New Orleans 61 25 36 41,0 4. San Antonio 62 24 38 38,7 5. Houston 60 15 45 25,0

Severozápadní divize:

1. Utah 60 38 22 63,3 2. Denver 61 36 25 59,0 3. Minnesota 62 33 29 53,2 4. Portland 61 25 36 41,0 5. Oklahoma City 61 19 42 31,1

Pacifická divize: