Krejčí nejvytíženějším hráčem Oklahomy, prohře ale nezabránil

Krejčí dosud odehrál nejvíce 29 minut. Svými výkony si však říká o stále větší prostor na hřišti. Tentokrát šel opět do hry jako první náhradník a nakonec dostal příležitost na více minut než všichni hráči základní sestavy. Na začátku druhé čtvrtiny na sebe výrazně upozornil pohlednou akcí, když využil toho, že jeho obránce šel vypomáhat. Krejčí si naběhl na přihrávku a důrazně zasmečoval do koše.

Druhý koš přidal český reprezentant po akci jeden na jednoho, když obehrál svého obránce a donesl míč až do koše. Na konci třetí čtvrtiny pak poslal volnou trojkou Thunder do vedení. O to ale Oklahoma v závěru přišla.

Phoenix už dělí jediná výhra od jistého vítězství v základní části. Lídr soutěže v neděli zdolal Sacramento 127:124 v prodloužení a deset zápasů před začátkem play off má náskok devíti výher na druhý Memphis. Ten vyhrál 122:98 nad posledním Houstonem. To třetí tým Západní konference Golden State hrající bez zraněné hvězdy Stepha Curryho podlehl San Antoniu 108:110, poté co nezvládl koncovku.

Warriors měli tři sekundy před koncem za vyrovnaného skóre dva trestné hody. Andrew Wiggins první proměnil a poslal Golden State do vedení. Druhý však nedal a Kevon Looney při snaze o doskok fauloval protihráče Jakoba Pöltla. Rakouský pivot trestným hodem srovnal, druhý také nedal, ovšem Keldon Johnson vybojoval doskok a v poslední sekundě donesl míč do koše, čímž zařídil Spurs vítězství.

„Vletěl jsem tam, někdo míč jen tečoval, odrazilo se to ke mně a jen jsem myslel na to, abych stihl zakončit v čas,“ řekl Johnson.

Phoenix většinu zápasu se Sacramentem prohrával, a to až o 14 bodů, ale v koncovce se dokázal dotáhnout a osm sekund před koncem šel do vedení po koši Devina Bookera. Jenže Davion Mitchell stihl ještě srovnat a poslat zápas do prodloužení. V něm dal klíčovou trojku Landry Shamet, který půl minuty před koncem poslal Suns do vedení a Phoenix už výhru uhájil. Shamet dal celkem pět trojek a 21 bodů. Nejlepším střelcem Suns byl Booker s 31 body.

Toronto si připsalo cennou výhru 93:88 nad Philadelphií a na sedmém místě Východní konference ztrácí jedinou výhru na šestý Cleveland, který drží poslední příčku zajišťující přímý postup do play off. Toronto táhl Pascal Siakam s 26 body a 10 doskoky. Navíc pomohl ubránit hvězdu soupeře Joela Embiida. Nejlepší střelec soutěže tentokrát trefil jen 6 z 20 střel a nasbíral 21 bodů a 13 doskoků.

Výsledky NBA

Atlanta - New Orleans 112:117, Denver - Boston 104:124, Golden State - San Antonio 108:110, Houston - Memphis 98:122, Indiana - Portland 129:98, New York - Utah 93:108, Orlando - Oklahoma City 90:85 (za hosty Krejčí 8 bodů, 5 doskoků, 1 asistence), Philadelphia - Toronto 88:93, Sacramento - Phoenix 124:127 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 70 43 27 61,4 2. Boston 72 44 28 61,1 3. Toronto 71 40 31 56,3 4. Brooklyn 71 37 34 52,1 5. New York 71 30 41 42,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 71 44 27 62,0 2. Chicago 70 41 29 58,6 3. Cleveland 71 41 30 57,7 4. Indiana 72 25 47 34,7 5. Detroit 71 19 52 26,8

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 71 47 24 66,2 2. Charlotte 71 36 35 50,7 3. Atlanta 71 35 36 49,3 4. Washington 70 30 40 42,9 5. Orlando 72 19 53 26,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 72 49 23 68,1 2. Dallas 71 43 28 60,6 3. New Orleans 71 30 41 42,3 4. San Antonio 72 28 44 38,9 5. Houston 71 17 54 23,9

Severozápadní divize:

1. Utah 71 45 26 63,4 2. Denver 72 42 30 58,3 Minnesota 72 42 30 58,3 4. Portland 70 26 44 37,1 5. Oklahoma City 71 20 51 28,2

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 72 58 14 80,6 2. Golden State 71 47 24 66,2 3. LA Clippers 73 36 37 49,3 4. LA Lakers 71 30 41 42,3 5. Sacramento 73 25 48 34,2

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.

