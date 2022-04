Boston vyhrál první duel play off díky koši v poslední sekundě

Basketbalista Jayson Tatum se postaral o nejvýraznější moment úvodních zápasů play off NBA, když v poslední vteřině střelou z otočky zajistil Bostonu výhru 115:114 nad Brooklynem. Celtics se tak ujali vedení v sérii hrané na čtyři vítězství, stejně jako Miami po výhře 115:91 nad Atlantou. Uspěli také obhájci titulu z Milwaukee, kteří zvítězili 93:86 nad Chicagem. Nejlepší tým základní části Phoenix přehrál New Orleans 110:99.

Boston vedl nad Brooklynem velkou část zápasu, a to až o 15 bodů. V poslední čtvrtině se ale Nets povedl obrat i díky 39 bodům Kyrieho Irvinga, který nastřílel 16 bodů v poslední části. Právě Irving dal 45 vteřin před koncem trojku na 114:111. Boston ale ještě dokázal zápas zvrátit. Nejprve snížil Jaylen Brown a při posledním útoku Marcus Smart naznačil střelu, pak posunul míč na nabíhajícího Tatuma, ten se v pohybu obtočil kolem obránce a současně s klaksonem rozhodl ve prospěch Celtics.

„S Marcusem jsme se na sebe podívali a on mi dal skvělou přihrávku. Není nic lepšího, než vyhrát play off utkání na domácím hřišti a navíc košem se sirénou,“ radoval se Tatum po první vítězné střele v kariéře. Pro Boston byla první v play off od roku 2010, kdy podobně rozhodl proti Miami Paul Pierce.

„Vždycky máš víc času, než si ve skutečnosti myslíš. A to se potvrdilo. Když Jayson sbíhal, věděl jsem, že to stihneme, i když čas rychle ubíhal,“ uvedl Smart.

Janis Adetokunbo je spolu s Nikolou Jokičem a Joelem Embiidem kandidátem na cenu pro nejužitečnějšího hráče základní části a proti Chicagu ukázal proč, když 27 body a 16 doskoky dovedl Milwaukee k výhře v zápase, v němž hrály prim obrany. Jeho zásluhou si Bucks vytvořili až šestnáctibodový náskok, o který sice přišli, ale unavené Bulls pak přeci jen udolali.

Skvělou obranu předvedlo Miami, které zastavilo hvězdu Atlanty Trae Younga. Čtvrtý nejlepší střelec sezony trefil jedinou střelu ze hry a zaznamenal jen osm bodů. Tak málo bodů v této sezoně ještě nedal. V dresu Miami proměnil hned osm z devíti trojkových pokusů Duncan Robinson a stanovil nový klubový rekord v play off. Celkem 27 body táhl Heat k výhře.

„Je třeba soupeře ocenit. Miami na nás opravdu vletělo agresivně a my si s tím neporadili,“ připustil Young. „Miami hrálo opravdu na jiné úrovni. Mluvili jsme o tom v šatně, že tohle je play off, přesto nám soupeř ukázal, co to znamená,“ řekl kouč Atlanty Nate McMillan.

Chris Paul opět ukázal, že chce konečně získat vytoužený titul, a v poslední čtvrtině dovedl Phoenix k výhře nad New Orleans. Zaznamenal v ní 19 ze svých 30 bodů a nedal soupeři šanci na zvrat ve chvíli, kdy Pelicans snížili ztrátu z 23 bodů na šest. New Orleans nepomohl ani skvělý výkon litevského pivota Jonase Valančiunase, který měl 18 bodů a především 25 doskoků. O jediný doskok tak zaostal za rekordem play off NBA.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 1. zápasy:

Miami - Atlanta 115:91, Boston - Brooklyn 115:114, Milwaukee - Chicago 93:86.

Západní konference - 1. zápas:

Phoenix - New Orleans 110:99.