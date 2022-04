Atlanta a New Orleans jdou dál z předkola NBA, čekají je favorité

Basketbalisté Atlanty a New Orleans se probojovali z předkola do play off NBA. Hawks po Charlotte vyřadili také Cleveland, který zdolali na jeho hřišti 1071:01. V prvním kole vyřazovacích bojů vyzvou nejvýše nasazený tým Východní konference Miami. Pelicans zvítězili v pátek na palubovce Los Angeles Clippers 105:101 a postaví se nejlepšímu týmu základní části Phoenixu.

Při výhře Atlanty v Clevelandu zazářil 38 body Trae Young. Hosté prohráli úvodní čtvrtinu o 11 bodů a během utkání měli až čtrnáctibodové manko. Třetí část nicméně ovládli 33:23 a v poslední čtvrtině povolili domácím pouze 17 bodů. Velkou zásluhu na obratu měl Young, jenž dal 32 bodů v druhém poločase, z toho 16 v závěrečné dvanáctiminutovce.

„Udělali jsme, co jsme museli. Náš tým ukázal, že je schopen bojovat a hlavně dotahovat věci do konce,“ řekl Young. Náhradník Bogdan Bogdanovič přispěl k výhře 19 body. Do prvního kola play off vstoupí Hawks už v neděli na Floridě.

Zápas v Clevelandu zvládla Atlanta přesto, že po necelých 14 odehraných minutách musel ze hry kvůli poranění kolena odstoupit klíčový pivot Clint Capela. Zatím není jasné, jak je zranění vážné a zda nastoupí v prvním kole. I bez něj Hawks přeskákali soupeře 42:36.

Cleveland se nedostal do play off od roku 2018, kdy byl ve finále. Bez LeBrona Jamese v sestavě v něm byl naposledy v roce 1998. Cavaliers v pátek nestačilo 26 bodů Lauriho Markkanena, 21 bodů dal Darius Garland.

„Letos jsme udělali spoustu věcí dobře. Rozhodně jdeme správným směrem,“ řekl trenér Clevelandu J. B. Bickerstaff, jehož svěřenci se oproti minulé sezoně v základní části zlepšili o 22 výher.

Clippers prohrávali s New Orleans až o 16 bodů, ve třetí čtvrtině ale předvedli velký obrat a tuto část ovládli 38:18. Závěr patřil hostům, kteří využili absence Paula George, jenž den před zápasem musel kvůli covidu-19 do karantény.

„Paul byl hodně zklamaný. Slíbil jsem mu, že pro něj utkání vyhrajeme,“ řekl zklamaný kouč Clippers Tyronn Lue, kterému scházel i dlouhodobě zraněný lídr Kawhi Leonard. Závěrečnou část domácí tým prohrál 17:31.

Utkání v dramatické koncovce definitivně rozhodl koš Jonase Valančiunase 12 sekund před koncem. Domácí ještě mohli snížit dvěma trojkami, Marcus Morris ani Reggie Jackson ale neuspěli. Clippers tak nezopakují loňskou cestu do finále Západní konference. Nepomohly jim střelecké výkony Morrise Jacksona, kteří dali shodně po 27 bodech.

Nejlepším střelcem utkání byl s 30 body křídelník New Orleans Brandon Ingram. C.J. McCollum přidal 19 bodů, ačkoli proměnil pouze devět střel z 24 včetně jedné trojky ze sedmi. Larry Nance Jr. přispěl 14 body a 16 doskoky.

Pelicans si zahrají ve vyřazovacích bojích poprvé od roku 2018, kdy postupem do druhého kola vyrovnali klubové maximum ze sezony 2007/08.

Předkolo play off NBA:

Západní konference:

LA Clippers - New Orleans 101:105.

Východní konference:

Cleveland - Atlanta 101:107.