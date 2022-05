Philadelphia bez Embiida nestačí, Miami vede 2:0. V trháku je i Phoenix

Basketbalisté Miami znovu využili oslabení Philadelphie o klíčového pivota Joela Embiida a po výhře 119:103 ve druhém utkání série druhého kola play off NBA se ujali vedení 2:0 na zápasy. Podruhé uspěl i Phoenix, který si tentokrát s Dallasem poradil jasně 129:109.

Heat ve druhém duelu vedli až o 18 bodů a stříleli s úspěšností přes 51 procent. Naopak hosté bez Embiida, který se zotavuje ze zlomeniny očnice a otřesu mozku, se střelecky trápili a nestačili na domácí ani na doskoku.

Klíčovými hráči Heat byli Bam Adebayo s 23 body a devíti doskoky a Jimmy Butler s 22 body, 12 asistencemi a šesti doskoky. „Hlavní je vítězství. To je vždycky fajn, na druhou stranu jsme doma udělali pouze to, co se očekávalo,“ hodnotil Butler.

Kromě Adebaya mu sekundovali náhradníci Victor Oladipo s 19 body a Tyler Herro s 18 body, který byl před zápasem vyhlášen nejlepším náhradníkem sezony. Lavička Heat přestřílela náhradníky Sixers 52:19.

Philadelphii nestačilo 34 bodů Tyrese Maxeyho. Tobias Harris přidal 21 bodů, James Harden zaznamenal 20 bodů a devět asistencí.

Dončičova hvězdná čísla nestačí

Do vedení 2:0 se dostal také Phoenix, který po zlepšení ve druhé půli přehrál Dallas 129:109. Suns ještě v poločase o dva body prohrávali, třetí část nicméně vyhráli o osm bodů a poslední čtvrtinu dokonce ovládli 40:26.

Phoenix celý zápas střílel z pole s úspěšností 64,5 procenta. Domácí celek táhli především Devin Booker s 30 body a Chris Paul s 28 body. Patnáct bodů přidal Jae Crowder.

Prapor hostů držel hvězdný Luka Dončič, jenž měl už v poločase ve statistikách 24 bodů a nakonec zakončil zápas s 35 body, sedmi asistencemi. Reggie Bullock přidal 16 bodů, hvězda prvního kola série s Jazz Jalen Brunson zůstal na devíti.

Dallas, který hraje druhé kolo play off poprvé od mistrovského ročníku 2011, může těšit, že Dončič si ve všech play off zápasech kariéry drží průměr 33,5 bodů na utkání, což je nejlepší číslo v historii.

Východní konference - 2. zápas:

Miami - Philadelphia 119:103, stav série 2:0.

Západní konference - 2. zápas:

Phoenix - Dallas 129:109, stav série 2:0.