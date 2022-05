Miami oplatilo Bostonu domácí porážku a ujalo se vedení v sérii. Zářil Adebayo

Miami se v Bostonu nezaleklo bouřlivé atmosféry, na soupeře vletělo ve velkém stylu a už v první čtvrtině si vytvořilo náskok 21 bodů. Chytili se Max Strus a Adebayo a Heat postupně navýšili své vedení až na 26 bodů. Jenže už v závěru poločasu dokázali domácí manko mírně snížit a pak celý druhý poločas pracovali na tom, aby ze zápasu udělali drama. A to se povedlo, když dvě a půl minuty před koncem snížil Brown trojkou na rozdíl jediného bodu 92:93. Pak ale dal Strus velmi důležitou trojku, další koš po těžké střele přes obránce přidal Adebayo a Miami šňůrou 7:0 získalo opět klid do poslední minuty, ve které už výhru uhájilo.

Hvězdou zápasu byl Adebayo, který dal více bodů, než za tři předchozí zápasy play off dohromady a o jediný bod zaostal za svým osobním play off rekordem. K 31 bodům přidal deset doskoků, šest asistencí a také čtyři zisky. "Dokonale zastoupil Jimmyho Butlera a dělal vše potřebné pro výhru. Dnes jsme od něj potřebovali body, tak je dával," ocenil Adebaya trenér Miami Erik Spoelstra.

V zápase se zranily hned tři hvězdy. Miami přišlo v poločase o Butlera, kterého dlouhodobě trápí zánět kolena. Zatím není jasné, zda bude moci nastoupit do dalších zápasů. V dresu Bostonu pak odstoupili Jayson Tatum kvůli ramenu a Marcus Smart s poraněným kotníkem, ale oba se po ošetření do hry ještě vrátili. Ani v jejich případě není jasné, jak vážné jejich zdravotní problémy jsou. Tatum se však viditelně trápil a proměnil jen tři ze 14 střel a dal deset bodů. Také měl šest ztrát. "Takový výkon je pro mě neakceptovatelný. Musím hrát lépe. Dnes jsem v tom kluky nechal," připustil Tatum.

"Tohle je play off a stojí proti sobě dva velmi soutěživé týmy. Při takové intenzitě se zranění stávají. Zatím nemám žádné informace, jak to vypadá. Prostě se teď zas zavřeme do naší jeskyně a přeskupíme síly," řekl Spoelstra.

Série pokračuje v noci z pondělí na úterý opět v Bostonu.