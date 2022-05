Úžasný Butler. Nasázel 47 bodů a udržel Miami v boji o finále NBA

Golden State Warriors oslavují postup do finále play off NBA • ČTK / AP / Jeff Chiu

Basketbalisté Miami zvítězili v play off NBA na hřišti Bostonu 111:103 a vyrovnali semifinálovou sérii na 3:3. Zasloužil se o to zejména Jimmy Butler, který si 47 body vylepšil osobní rekord ve vyřazovacích bojích. K tomu přidal i devět doskoků a osm asistencí. Rozhodne až sedmý zápas, který se odehraje v Miami a jeho vítěz postoupí do finále proti Golden State.

Miami prohrálo s Bostonem předchozí dva zápasy a čelilo vyřazení, ale Butler byl proti. Už v první čtvrtině dal 14 bodů a zařídil devítibodové vedení. Ve druhé čtvrtině přidal sedm bodů, ve třetí devět bodů, ale klíčový byl jeho výkon ve čtvrté čtvrtině, kdy 17 body neustále odrážel snahu Bostonu o obrat.

Výrazně mu v tom pomáhal i rozehrávač Kyle Lowry. Ve chvíli, kdy Boston přeci jen šel do vedení 97:94, trefil trojku a následně trestnými body vrátil vedení Miami. Klíčový pak byl Butlerův koš s faulem dvě minuty před koncem, pak už hosté výhru uhájili.

„Byl to slušný výkon,“ řekl skromně Butler. „Slušný? Neskutečný,“ přerušil jeho televizní rozhovor Lowry, aby ho opravil. „Omlouvám se, ale je neskutečné mít vedle sebe takového hráče. Hrál jsem už s mnoha skvělými hráči, ale Jimmy je jeden z nejlepších na světě,“ dodal Lowry, který nasbíral 18 bodů a 10 asistencí.

Butler předvedl jeden z nejlepších výkonů historie na pokraji vyřazení. Elgin Baylor dal v roce 1962 při hrozbě konce v play off 61 bodů. Wilt Chamberlain, Sleepy Floyd a Jamal Murray dokázali v takovém zápase nastřílet 50 bodů. Před deseti lety dal LeBron James 45 bodů v šestém zápase právě v dresu Miami proti Bostonu. Miami tehdy nakonec sérii vyhrálo 4:3. Nyní v Heat věří, že Butlerův výkon bude znamenat opakování historie.

„Takto měla tato série skončit od začátku. Jde o tak vyrovnané týmy, že bylo jasné, že rozhodne až sedmý zápas. A všichni se moc těšíme, že budeme moci hrát rozhodující zápas před svými fanoušky,“ řekl kouč Miami Erik Spoelstra.

Boston tradičně táhl Jayson Tatum s 30 body. Derrick White přidal 22 bodů, Jaylen Brown 20 bodů. „Máme tu sedmý zápas, hraje se o finále, takže jde opravdu o hodně. Víme, co je v sázce a co to pro všechny znamená. Všichni do toho dáme úplně všechno a porveme se o postup,“ řekl Tatum.

Finále Východní konference play off NBA - 6. zápas:

Boston - Miami 103:111, stav série 3:3.