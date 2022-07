Jokičův balík v NBA na krále Lea nestačí. Kdo vládne dalším sportům?

Trh v basketbalové NBA právě začal novou éru, kterou definuje nejbohatší kontrakt v historii ligy. Dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy Nikola Jokič se dohodl s Denverem na rekordní smlouvě na 264 milionů dolarů. Jsou to pěkné peníze, o tom není sporu. Ve světě sportovního byznysu to ale není zase tak šokují částka. Podívejte se, kolik se dá v jednotlivých sportech vydělat.

Fotbal: Lionel Messi

Částka: 673 919 105 USD

Klub: FC Barcelona (2017 – 2021)

Vloni v lednu se z titulní stránky španělského (a taky madridského) deníku El Mundo soustředěně dívaly oči Lea Messiho a nad nimi svítil shluk čísel: 555.237.619€. Podtitulek zněl: Faraonská Messiho smlouva, která zruinuje Barcelonu. Čtyřletý kontrakt na Camp Nou obsahoval částky jako 138 milionů eur celkem za sezonu, 115 225 000 eur jako podpisový bonus a 77 929 955 eur za tzv. loajální bonus. Byl to únik dat, na který by byl hrdý i český soudní systém, realita Messiho posledního kontraktu v Barce. Po loňském přestupu do PSG si trochu pohoršil, když za tříletou smlouvu dostal „jen“ 110 milionů eur.