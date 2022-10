Atlanta začala sezonu výhrou, Krejčí zůstal na lavičce. Zářil DeRozan

Basketbalisté Atlanty vstoupili do nové sezony NBA výhrou 117:107 nad Houstonem. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky Hawks, když se trenér Nate McMillan rozhodl točit jen devět hráčů.

Nejlepším střelcem druhého hracího dne byl DeMar DeRozan, který 37 body pomohl Chicagu k vítězství 116:108 nad Miami. O překvapení se postaral Utah, který poté, co v létě vyměnil téměř celý kádr, zvítězil 123:102 nad Denverem s úřadujícím MVP Nikolou Jokičem.

Hned čtyři hráči základní sestavy Atlanty zaznamenali přes dvacet bodů. Zářilo zejména hvězdné rozehrávačské duo. Trae Young měl 23 bodů a 13 asistencí, nová posila Dejounte Murray přidal 20 bodů a 11 asistencí. John Collins si připsal 24 bodů. Hawks nevadilo ani to, že se trápili se střelbou z dálky a trefili jen sedm trojek z 25 pokusů.

„Atlanta není jen já a Trae, jsme dobří jako tým. Dnes jsme ukázali, že můžeme hrát spolu, ale stále můžeme být ještě o dost lepší, až se pořádně sehrajeme,“ řekl Murray, který se od roku 1985 stal prvním hráčem s double doublem při debutu v dresu Atlanty.

DeRozanova show

Hodně sledovaný zápas se odehrál v New Yorku, kde se po roční pauze vrátil do hry Zion Williamson a hned 25 body pomohl New Orleans k vítězství 130:108 nad domácími Brooklyn Nets. Williamson svými dravými nájezdy do koše ukázal, že i přes dlouhou pauzu neztratil nic na své atletičnosti. I na straně Brooklynu byl dlouho očekávaný návrat Bena Simmonse, který zapsal 4 body a 5 asistencí. Nets nepomohlo ani 32 bodů Kevina Duranta.

Hvězdou večera byl DeRozan, který 28 ze svých 37 bodů dal ve druhé půli a dotáhl Chicago k vítězství. „Jen málo hráčů maká tolik, co já. Přes léto jsem dřel a teď se to vyplácí,“ řekl DeRozan na prahu své 14. sezony. „Zatímco Chicago udělalo téměř vše správně, my jsme udělali hodně věcí špatně. Příště musíme být lepší,“ prohlásil lídr Miami Jimmy Butler, autor 24 bodů.

Ja Morant zapsal 34 bodů a 9 asistencí a pomohl tak Memphisu k vítězství 115:112 nad New Yorkem v prodloužení. Morant mohl rozhodnout už v poslední vteřině základní hrací doby, ale jeho koš nebyl uznán kvůli prorážení. V nastavené pětiminutovce pak dal důležitý koš a 45 vteřin před koncem nahrál na vítěznou trojku Tyusovi Jonesovi.

Donovan Mitchell po přestupu z Utahu do Clevelandu zaznamenal 31 bodů, ale porážku Cavaliers 105:108 v Torontu nezabránil. Clevelandu se navíc zranil rozehrávač Darius Garland, který opustil palubovku s krvácením z očnice poté, co ho do oka zasáhl Garry Trent.

Ani 35 bodů Luky Dončiče nestačilo Dallasu k odvrácení porážky 105:107 s Phoenixem. Mavericks ještě čtyři a půl minuty před koncem vedli o šest bodů, ale hrdinou se stal Domion Lee, který nejprve dvěma trojkami skóre otočil a poté, co Dončič v závěru srovnal, tak Lee zařídil Phoenixu vítězství těžkou střelou z odskoku 9 vteřin před koncem.

Jednička posledního draftu Paolo Banchero dal 27 bodů, ale jeho Orlando prohrálo 109:113 s Detroitem, v jehož dresu zapsala loňská jednička Cade Cunningham 18 bodů a 10 asistencí.

Výsledky NBA:

Atlanta - Houston 117:107

Brooklyn - New Orleans 108:130

Detroit - Orlando 113:109

Indiana - Washington 107:114

Memphis - New York 115:112 po prodl.

Miami - Chicago 108:116

Minnesota - Oklahoma City 115:108

Phoenix - Dallas 107:105

Sacramento - Portland 108:115

San Antonio - Charlotte 102:129

Toronto - Cleveland 108:105

Utah - Denver 123:102