Hledal poslíčka s jídlem, trofej i trikot. Pak Lillard vyrovnal rekord NBA

Nebyla to neděle jak korálek. Právě naopak. Tátu tří dětí Lillarda v jeho rozlehlé rezidenci v Lake Oswego nevzbudil budík. Od chvíle, co otevřel oči, měl naspěch. Vynechal tradiční předzápasovou návštěvu fyzioterapeuta, oběd si museli s rodinou objednat dovážkou. Řidič bloudil a slavný basketbalista ho naháněl po sousedství. Neuvědomil si, že nedělní zápas začíná netradičně o hodinu dřív, ještě ke všemu nemohl najít trofej za vítězství v trojkařské soutěži během All Star, kterou měl před utkáním ukázat fanouškům. Další manévry, další zpoždění. Když se vše vyřešilo, zjistil, že v tréninkové hale na druhé straně města zapomněl rozcvičovací tričko, které měli mít všichni v rámci oslavy dne univerzit pro afroamerické studenty. „Byl to úplný blázinec, nic jsem nestíhal,“ líčil dvaatřicetiletý borec.

Klid našel až na palubovce. Za první poločas nastřílel 41 bodů, ve třetí čtvrtině ho Houstonští „ubránili“ na 9 bodů, aby je v té poslední zasypal 21 body. Šlo o vyrovnaný rekord sezony, 71 bodů nastřílel i clevelandský Donovan Mitchell. Ten při tom strávil na palubovce při utkání, jež šlo až do prodloužení, 50 minut. Lillard potřeboval pouze 39 minut a 11 vteřin a stal se teprve osmým hráčem ligových dějin, jenž se dostal na 70 bodů. A o jednu trojku zaostal za absolutním rekordem Klaye Thompsona (14).

Pokud si myslel, že po životním střeleckém výkonu už bude vše dobré, mýlil se. Hned po zápase musel na dopingovou kontrolu, kdy mu odebírali i krev. „To jsem ještě nezažil. Mám sice spoustu tetování, ale jehel se bojím, takže nic moc zážitek,“ končil Lillard svůj rekordní den blbec…