Balvínova rázná smeč přes hvězdu zaujala svět, divil se i šampion NBA

Žádný mladý basketbalista současnosti není pod takovým drobnohledem médií a fanoušků: aktuální smeče, bloky a trojky v podání Victora Wembanyamy se vždy okamžitě rozletí do světa, kde je komentují miliony fanoušků. Tentokrát se ale francouzský fenomén ocitl na špatném konci takového highlightu: ve čtvrtečním zápase světové kvalifikace v Pardubicích Wembanyamu doslova „odstěhoval“ Ondřej Balvín, který svůj manévr navíc zakončil razantní smečí. Akci českého pivota sdílel na Twitteru například účet serveru Bleacher Report, který sleduje skoro 14 milionů basketbalových příznivců a řada z nich se teď ptá: „Jak chce Wembanyama uspět v NBA?“

Dostal míč v oblíbeném dolním postavení zády ke koši, za sebou cítil v ne úplně ideálním obranném postoji 221 cm vysokého Victora Wembanyamu – nejtalentovanějšího basketbalistu současnosti. Ondřej Balvín na konci 1. čtvrtiny neváhal a udělal několik rázných driblinků, při nichž bezmocného Francouze natlačil až pod koš, načež přes něj oběma rukama prudce zasmečoval. Wembanyama odletěl jako kuželka.

Zaplněná pardubická hala bouřila, Češi šli do překvapivého vedení 17:3. „Mě to nějak nezajímá, já jen dělám svoji práci, na kterou jsem v nároďáku,“ komentoval po utkání se svým typickým nadhledem Ondřej Balvín. „Wembanyama je hlavně mladý a v některých věcech ještě nezkušený. Tohle je věc, kterou se v basketu naučíte časem. Když jsem byl mladý, tak jsem taky dostával bídu, protože jsem byl hubený,“ pokračoval český pivot.

Jenže „bídu“ teď dostává Wembanyama od fanoušků po celém světě, kde Balvínova smeč nezůstala bez povšimnutí. Zmiňovaný tweet Bleacher Report například sdílel i basketbalový analytik televizní stanice ESPN a šampion NBA z roku 2008 Kendrick Perkins: „Jen si představte, co s ním udělají Giannis a Embiid,“ rýpl si do devatenáctiletého Francouze a zmínil dva hvězdné hráče NBA, kteří jsou proslulí mohutnými postavami a tvrdou hrou do koše.

Řada fanoušků s Perkinsem souhlasí, spousta jich ale správně poukazuje na to, že třeba Giannis Antetokounmpo byl v devatenácti také jen hubeným mladíkem bez muskulatury. „Wembanyama je navíc lepší basketbalista, než byl Giannis v jeho věku,“ píše jeden z diskutujících.

Je také faktem, že francouzský basketbalista, kterého čeká na letošním draftu NBA pozice hráče č. 1, nebude ve slavné lize od toho, aby se pral pod košem s pivoty soupeře: představivost odborníků vzrušuje naopak jeho schopnost hrát na perimetru s míčem v ruce.

Přesto může Balvínova smeč sloužit jako důrazné varování...