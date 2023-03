Krejčí naskočil při jasné výhře Atlanty, zapsal čtyři body a doskok

Český basketbalista Vít Krejčí se v NBA po více než měsíci střelecky prosadil a posledními čtyřmi body zápasu zpečetil výhru Atlanty nad Detroitem 129:107. Hawks mají na osmém místě Východní konference náskok čtyř výher na jedenáctou příčku a pozice pro předkolo play off by už měli uhájit. Boston zvítězil nad Sacramentem jasně 132:109 a drží se v kontaktu s lídrem soutěže Milwaukee. Naopak Sacramento si pohoršilo v boji s Memphisem o druhou příčku v Západní konferenci.

Krejčí od nového trenéra Quina Snydera příliš šancí nedostává, v úterý ale měla Atlanta zápas pod kontrolou a už na začátku poslední čtvrtiny vedla o 20 bodů. Ve třetí části předvedla šňůru 16:0 i díky třem trojkám Bogdana Bogdanoviče. Snyder tak v závěru šetřil opory v čele s Traem Youngem, který dal 30 bodů a 12 asistencí, a na poslední tři minuty poslal do hry i Krejčího.

Český reprezentant se postaral o poslední dva koše svého týmu. Nejprve z rohu hřiště naběhl ke koši a zakončil rovnou ze vzduchu po zachycení přihrávky od Aarona Holidaye. Následně vyběhl do protiútoku, s míčem se hezky prosmýkl mezi dvěma obránci a únik zakončil přesnou donáškou. Mezi střelce se zapsal poprvé od 16. února.

Atlanta soupeře přehrála hlavně pod košem, kde si připsala své sezonní maximum 61 doskoků. „Naši pivoti odvedli skvělou práci. Ale celý tým byl hodně aktivní na doskoku,“ řekl Young. „Jsem opravdu spokojený, jak jsme to dnes pod košem kontrolovali,“ dodal trenér Snyder.

Boston zakončil šestizápasovou venkovní šňůru cennou výhrou nad Sacramentem, které prožívá nejlepší sezonu za poslední roky. Proti Celtics ale byli Kings bez šance. V první čtvrtině se Sacramento ještě drželo, ale pak začal Boston unikat, až měl náskok 27 bodů. Největší měrou k tomu přispěl Jayson Tatum, který byl s 36 body nejlepším střelcem večera. Jaylen Brown přidal 27 bodů.

„Oba odvedli skvělou práci a řídili hru díky správným rozhodnutím,“ ocenil trenér Bostonu Joe Mazzulla. „Nakopali nám zadky. A to včetně mě. V obraně všechno přebírali a my si s tím neporadili,“ uvedl kouč Sacramenta Mike Brown.

K vítězství Clevelandu na hřišti Brooklynu 115:109 přispěl zejména Donovan Mitchell, který zaznamenal 31 bodů včetně parádní smeče na začátku čtvrté čtvrtiny. Při brejku dvou na jednoho si vzal míč a i přes bránícího Yutu Watanabeho razantně zasmečoval.

„Chtěl jsem se na to hned podívat na kostce nad hřištěm, ale byl to venkovní zápas, tak to domácí raději znovu neukázali,“ usmíval se Mitchell. „Slyšel jsem, že to byla nejlepší smeč mé kariéry. To teď neumím říci, ale určitě patřila k těm nejlepším,“ dodal vítěz soutěže ve smečování z roku 2018.

Oklahoma City ubránila výhru 101:100 nad Los Angeles Clippers, kterým v poslední minutě nedovolila ani vystřelit. Shai Gilgeous-Alexander dal proti svému bývalému týmu 31 bodů. Clippers přišli o svou hvězdu Paula George, který si čtyři minuty před koncem poranil koleno. Klub zatím vážnost zranění neoznámil.

NBA:

Atlanta - Detroit 129:107 (domácí Krejčí 4 body a 1 doskok), Brooklyn - Cleveland 109:115, LA Clippers - Oklahoma City 100:101, New Orleans - San Antonio 119:84, Orlando - Washington 122:112, Sacramento - Boston 109:132.