Šéf basketbalu: Ginzburga nahradí opět cizinec. Co vzkazuje Krejčímu?

Hledá nového trenéra pro mužskou reprezentaci. A lovit bude opět v zahraničí, ač se to domácím koučům nemusí líbit. Předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta (61 let) má ale jasnou vizi. Věří, že šesté místo z MS a deváté z olympiády není konec a vrchol party kolem Tomáš Satoranského teprve přijde. Co vzkazuje jedinému zástupci v NBA Vítu Krejčímu? A jaké má plány s Ronenem Ginzburgem?