Ostře sledovaná záda. Antetokounmpo chybí víc, než by si Bucks přáli

Úvodní kolo play off NBA? Pro týmy jako Milwaukee, Denver či Boston mělo jít o formalitu, jenže Bucks se trápí a důvod je prostý. Miláček fanoušků, dvojnásobný MVP (nejužitečnější hráč soutěže) a tahoun týmu Giannis Antetokounmpo obraně Heat vrásky nedělá. Mohou za to pohmožděná záda při pádu z výšky v prvním zápase série.

Klíčový hráč vítěze základní části podstoupil magnetickou rezonanci, která vyvrátila vážnější potíže, zatím ale záda nejlepšího řeckého basketbalistu současnosti neposlouchají natolik, aby mohl hrát, a to je pro ambice Milwaukee zásadní problém.

Stačí se podívat jen na čísla výher a proher v aktuální sezoně. Když Giannis nastoupil, Bucks měli bilanci 47 výher a 17 proher, bez něj však bilance značně klopýtala na 12 triumfech a 9 porážkách. Můžete mít v týmu Khrise Middletona, Jrue Holidaye a další, ale tváří týmu je nepřehlédnutelný křídelník z Atén.

Trenér Mike Budenholzer bere smolné zranění top opory smířlivě. „Je to realita. Až bude připraven hrát, nastoupí. Tělo bohužel nerozlišuje, jestli je prosinec nebo začátek play off,“ řekl. „Netlačíme na něj, ani to nejde. Vždy ho budeme jako klub chránit a myslet na jeho zdraví, budoucnost a kariéru, protože pro klub odvedl mnoho,“ doplnil.

Slova hlavního kouče nepůsobí pozitivním dojmem. Bucks o přesném zdravotním stavu hvězdy mlží, dle zákulisních informací má však Antetokounmpo individuální režim.

Série proti Miami Heat měla být jasnou záležitostí. Po třech zápasech vede tým kolem Jimmyho Butlera 2:1 a možná by pro ně bylo ještě lépe, kdyby si rovněž v prvním utkání nepřivodil vážné zranění Tyler Herro (zlomenina prstů na ruce).

Ve druhém klání Bucks ukázali sílu i bez největší opory, protože nasázeli 138 bodů. Někdy je Giannisovi vyčítáno, že utkání bere až moc na sebe i ve chvílích, kdy si to skóre nežádá. Bez tohoto přístupu by ale možná Milwaukee nikdy NBA nevyhrálo a on by nebyl dvakrát MVP.

Čtvrtý zápas série je na programu v noci z pondělí na úterý na palubovce Miami. Bude už Giannis k dispozici?