Film Vzestup: Cesta řeckých bratrů z bídy až na basketbalový trůn

Narodili se v Řecku nigerijským ilegálním migrantům. Přesto nebyli nikde doma, zpátky do Afriky rodina nechtěla a pod horou Olymp se jim bez potřebných dokumentů nedařilo začlenit do společnosti. Příběh rodiny Charlese a Veroniky Antetokounmpových by byl obdivuhodný už jen tím, že dokázali vychovat čtyři syny v podstatě na útěku, jenže synové umějí hrát basketbal tak proklatě dobře, že se svět stále učí jejich složité příjmení skloňovat s úžasem. Film Vzestup na Disney+ nigerijského režiséra Akina Omotosa pojednává o životní cestě kvarteta bratrů před vstupní dveře s nápisem NBA.