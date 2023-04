Další Čech v NBA? Na draft se přihlásil Hanzlík, ve Španělsku hraje s Gasolem

Minnesota v přímém souboji o osmé místo na západě porazila New Orleans • Reuters

Minnesota v přímém souboji o osmé místo na západě porazila New Orleans • ČTK / AP / Abbie Parr

Uvařený, ale ne poražený. LeBron James s Lakers vyválčil play off a posune rekordy • Reuters

Uvařený, ale ne poražený. LeBron James s Lakers vyválčil play off a posune rekordy • ČTK / AP / Marcio Jose Sanchez

Giannis Antetokounmpo si po pádu v prvním zápase play off zranil záda • ČTK / AP / Morry Gash

Český basketbalista Ondřej Hanzlík ze španělské Girony se přihlásil do letošního draftu NBA • ČTK / Vondrouš Roman

Basketbalista Ondřej Hanzlík ze španělské Girony se přihlásil do letošního draftu NBA, který se uskuteční 22. června v New Yorku. Jednadvacetiletý český reprezentant to oznámil na instagramu.