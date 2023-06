Jokič vs. Butler: dva neobyčejné příběhy cesty do NBA. Kdo získá prsten?

Premiérové finále v klubové historii pro Denver Nuggets a tým z Colorada rovnou patří za jasného favorita. Coby vítěz Západní konference prošel v play off přes pekelné zkoušky v podobě Phoenixu s Kevinem Durantem a skolil také Lakers s LeBronem Jamesem. Cesta Miami do finále má pohádkovou příchuť. Celek Heat v předkole nejdřív tvrdě narazil na Atlantu a zachraňovat se musel v nadcházejícím střetnutí proti Chicagu. Jenže od té chvíle parta z Floridy stále přidávala pod kotel. Proti prvnímu nasazenému Milwaukee měli dle předpokladů pohořet, jenže Jelenům sérii totálně znechutili.

Proti Bostonu se pak nerozklepali, ani když se soupeř vyhrabal z bažiny a srovnal z 0:3 na 3:3. Heat ovládli sedmý souboj 103:84 a nejlepším střelcem nebyl nikdo jiný než Jimmy Butler.

Tenhle chlápek se nenechá rozhodit a svým optimismem nakazil spoluhráče. Už od mládí je zvyklý řešit zásadní trable. Rodák z Texasu vyrůstal bez otce a ve třinácti letech jej matka vyrazila z domu. Skončil na ulici, přespával u kamarádů, až si našel novou mámu, která jej začala vychovávat společně se svými dětmi a nasměrovala na správnou cestu.

Životní pouť skončila až v NBA, když si jej v roce 2011 vybralo v prvním kole Chicago. V Miami je čtvrtým rokem, teď se stal nejužitečnějším hráčem finále Východní konference a hlavně jeho zásluhou pomýšlí tým na trofej. „Zatím ale není nikdo spokojený, nic jsme ještě nedodělali. Nehrajeme proto, abychom ovládli Východní konferenci, chceme to vyhrát celé,“ hlásal Butler, jednoznačný lídr. „Potřebujete člověka, o kterého se můžete opřít, obzvlášť v okamžicích pravdy,“ ocenil jej kouč Erik Spoelstra. „Co se týče vůle vítězit, je úporný, dotěrný, šílený, někdy psychotický. A každému v hale to dá pocítit.“

Proti Butlerovi a spol. stojí tým Nuggets složený kolem skromného génia. Srb Nikola Jokič naděluje v play off triple double jako na běžícím páse a disponuje průměry 29,9 bodu, 13,3 doskoku a 10,3 asistence na zápas. Jenže o čísla mu ani tak nejde. S klidem přešel, že jej minula třetí cena pro MVP celé NBA, kterou tentokrát shrábl Joel Embiid.

Snad ještě větším oceněním pro osmadvacetiletého rodáka ze Somboru jsou slova chvály ze strany hvězd. „Vstoupí do historie jako jeden z nejlepších pivotů, jací se kdy dotkli basketbalového míče,“ prohlásil po vyřazení Durant. „Když člověk brání takového hráče, nikdy nemá klid, protože umí bodovat, doskakovat a střílet z dálky. Vidí herní situace ještě před tím, než nastanou,“ smekl LeBron James.

Jokič v Denveru působí už od roku 2015 a během draftu nijak zvlášť nezaujal. Sám v té chvíli doma tvrdě spal, a když na něj došla řada, diváci během televizního přenosu sledovali reklamu na fast food. „Vždycky se usmívám, když si vzpomenu na jeho první letní ligu v Las Vegas. Měl přes 135 kilogramů, nebyl ve formě. Nikdo tehdy nemohl tušit, že bude dvojnásobným MVP,“ přiznal kouč Michael Malone. „Vypovídá to o jeho obětavosti a pochopení, že musí pracovat tvrději než ostatní, aby naplnil svůj potenciál. Miluji na něm, že se nikdy nezměnil. Sláva, peníze... Nic ho nezměnilo. To je v tomto byznysu vzácné.“

Trpělivost charakterizuje nejen Jokiče, ale v posledních letech i celý tým Denveru. A když se v play off navíc skvěle rozstřílel Jamal Murray, tým neměl hlavně v útočné fázi dosud konkurenci. „Jenže teď čekám největší výzvu v našich životech. Zapomeňte na nějaké osmé místo podle nasazení, oni porazili Milwaukee 4:1. Když se dostanete do finále, tam už to není o nasazování. Těm, kteří si myslí, že to bude snadná série, nemám ani co říct,“ dodal Malone.

29,9

Takovým bodovým průměrem se v play off prezentuje Nikola Jokič.

56

Tolik bodů nastřílel Jimmy Butler v play off proti Milwaukee.

4

O tolikátý titul bude usilovat Miami Heat. Naposledy uspěli v roce 2013.

Program finále NBA:

Denver-Miami, pátek (02.30)

Denver-Miami, pondělí (02.00)

Miami-Denver, čtvrtek (02.30)

Miami-Denver, sobota (02.30)

případně

Denver-Miami, úterý 13. 6. (02.30)

Miami-Denver, pátek 16. 6. (02.30)

Denver-Miami, pondělí 19. 6. (02.30)