Neúspěch se neodpouští. Barca přijde až o čtvrtinu rozpočtu. Utrpí Češi?

Navrátilec do sestavy Barcelony Jan Veselý si proti Realu Madrid připsal 12 bodů • Profimedia.cz

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Tomáš Satoranský bojuje v semifinále Final Four proti Realu • Profimedia.cz

Co se stalo v Kaunasu, nezůstalo v Kaunasu. Neúspěch ve Final Four Euroligy dopadne na basketbalovou Barcelonu, jejímiž členy jsou Tomáš Satoranský a Jan Veselý, jako kladivo. Podle španělského deníku Mundo Deportivo se vedení katalánského klubu rozhodlo ořezat rozpočet své basketbalové sekce o 20 až 25 procent. Původně se přitom počítalo s pouze 10 až 15 procenty, krach ve třetím euroligovém vyvrcholení za sebou ale nadzvednul klubové šéfy natolik, že přišli s ještě mnohem dramatičtějšími škrty.

Barcelona byla v této sezoně spolu s Realem Madrid nejbohatším basketbalovým klubem v Evropě. Mohutně investovala, přestože prodělala v předchozí sezoně asi 30 milionů eur a za poslední tři zhruba 100 milionů. Stejně na tom byl i Real, který však astronomické výdaje dokázal ospravedlnit mnohem lepšími konečnými výsledky včetně triumfu minulý týden ve Final Four. To Barca je zatím v sezoně, první Satoranského po návratu z NBA do Evropy, bez trofeje.

V zářijovém Supercupu prohrála ve finále s Realem, v Královském poháru skončila už ve čtvrtfinále na pozdějším vítězi Málaze, v Eurolize brala coby jeden z největších favoritů po blamáži až čtvrté místo a neukončila třináctileté čekání na triumf. Posledním záchytným bodem je titul ve španělské ACB lize, čtvrtfinále play off Katalánci coby vítězové základní části rozehrají v pondělí proti osmé Valencii.

Ani případný titul v domácí lize, teprve druhý za devět let, údajně ale nic nezmění na brutálním utahování opasků. Rozpočet Barcelony byl nyní 44 milionů eur, generální manažer Juan Carlos Navarro tak bude muset pro další sezonu uspořit 8 až 11 milionů. Šetřit se bude na hráčských platech, na něž klub aktuálně vydal 38 milionů. Podle zpráv Mundo Deportivo to ale půjde obtížně, neboť z šestnácti členů soupisky prvního týmu má dvanáct ještě smlouvu minimálně na další rok. Kontrakty končí jen střelci Kylu Kuricovi, pivotům Sertaci Šanlimu a Miku Tobeymu a hlavnímu kouči Sarunasi Jasikevičiusovi.

Tomáš Satoranský má v Barceloně smlouvu ještě na tři roky, Jan Veselý na dva. Podle serveru eurohoops je Satoranský s gáží 2 miliony dolarů na sezonu devátým nejlépe placeným hráčem Euroligy, Veselý šel údajně po přestupu z Fenerbahce se svým dřívějším platem z Turecka (2,3 milionu dolarů) výrazně níž. Přesto oba patří k tomu nejdražšímu, co Barcelona na soupisce má. Ačkoliv se předpokládá, že i někteří podepsaní hráči klub opustí, o Češích se zatím nespekuluje, byť i jejich gáže mohou jít zřejmě dolů.

Naopak se hovoří o Američanu Cory Higginsovi a také Srbu Nikolovi Kaliničovi. O jeho služby údajně eminentně stojí ambiciózní Crvena zvezda Bělehrad.

Otazník visí i nad Nikolou Mirotičem, s údajným platem pět milionů dolarů nejlépe placeným basketbalistou Evropy, jenž je pod smlouvou ještě na další dva roky. Jeho stále čerstvý výbuch v euroligovém semifinále proti Realu Madrid, v němž skóroval jen 3 body, mu ale nakreslil na záda velký terč. Nejistý je také osud kouče Jasikevičiuse, jemuž končí kontrakt. Barcelona nevylučuje, že by mu ho prodloužila, ale za diametrálně jiných platových podmínek.