Práce je hotová, můžeme jít domů, řekl Jokič. Napsal historii a kouč chce víc

Před zápasem se snažili chovat, jako by ani nebyli jediný krůček od premiérového triumfu v NBA. Poté, co dvakrát zvítězili v Miami, potřebovali basketbalisté Denveru zabodovat na domácí palubovce a v první půli chvíli prohrávali až o deset bodů. Byl to právě nezastavitelný Nikola Jokič (v zápase 28 bodů, 16 doskoků, 4 asistence), který ve druhé čtvrtině snižoval dvouciferné manko. Ve třetí čtvrtině srovnal krok trojkou Jamal Murray (60:60) a od té chvíle se týmy přetahovaly. Miami kromě nejlepšího střelce Jimmyho Butlera (21 bodů) drželi ve hře Bam Adebayo a Kyle Lowry.

V posledních čtyřech minutách udělal ze zápasu pekelné drama Butler, když poslal Heat do vedení 87:86 a 89:88. Závěrečná dvouminutovka však vyzněla pro Nuggets v poměru 6:0 a o nových majitelích trofeje bylo rozhodnuto.

„Všechna ta oddanost a obětování vyústilo v zisk titulu. Nejvíc hrdý jsem byl na to, že když nám v průběhu zápasu nepadaly střely, zabrali jsme v obraně,“ cenil si kouč Denveru Mike Malone. „Miami má skvělý tým, mají můj respekt. Byl to ošklivý zápas, dlouho jsme se nemohli trefit, ale rozhodli jsme to naší obranou. Dovolili jsme jim jen 89 bodů a to byl klíč,“ prohlásil Jokič.

Obrovitý Srb se sice letos nedočkal titulu pro MVP hráče sezony, který by byl už třetím v kariéře, v boji o titul si vše náramně vynahradil. Byl jasným králem finálové série, dominoval v bodech (30,2), doskocích (14,0) i asistencích (7,2). Jako první hráč v historii.

V letošním play off jako první basketbalista dominoval statistice bodů (600), doskoků (269) a asistencí (190). „Je to dobré. Práce je hotová, můžeme jít domů,“ hodnotil historický počin skromný basketbalový génius.

Kouč Malone pak pořádně navnadil fanoušky svým vzkazem: „Tohle je skvělé, ale neuspokojí nás to. Chceme víc. My chceme víc.“

Oslavy titulu pokračovaly v bazénu, kam bezmála stotřicetikilový Jokič hodil další ústřední postavu Nuggets Murrayho.