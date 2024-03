Krejčí zazářil v NBA! Zaujal i gestem, co dělal Jordan, má nárok na penzi

Basketbalisté Atlanty se radují s Vítem Krejčím (vpravo) poté, co dal tři body • ČTK / AP / Jason Getz

Z manka třiceti bodů vyhráli zápas proti nejlepšímu týmu NBA. Největší comeback v historii basketbalistů Atlanty Hawks je i velkým návratem Víta Krejčího do světel ramp elitní světové ligy. Třiadvacetiletý Čech se zaskvěl: šestnácti body si vyrovnal osobní rekord v soutěži, upoutal i skvělou obranou superhvězdy Bostonu Jasona Tatuma a také gestem, kterým proslul legendární Michael Jordan.

Z internetové stránky NBA.com svítil na hlavní pozici rozjásaný obličej Víta Krejčího. Triumf Atlanty 120:118 proti Bostonu Celtics, nejlepšímu ligovému týmu, byl největší událostí pondělního programu. A dvoumetrový český borec k němu přispěl zásadní měrou: 16 bodů, 6 doskoků a 2 asistence za 33 minut hry.

Když čtyři minuty před koncem druhé čtvrtiny svítilo na kostce ve State Farm Areně hrozivé skóre 38:68 pro hostující Celtics, vše nasvědčovalo metodickému vítězství jasných favoritů. Jenže sedmnáct a půl tisíce diváků v hale se nakonec dočkalo devátého obratu dějin NBA z minus třiceti bodů a prvního v dějinách Atlanty Hawks.

Komentátoři během zápasu: Krejčí na to má!

A Vít Krejčí byl toho klíčovým katalyzátorem. Třetí čtvrtina zápasu, to byla jeho show. Nastřílel v ní 13 ze 16 bodů. V rozmezí 50 vteřin trefil trojku, zasmečoval z brejku po vypíchnutí přihrávky Kristapse Porzingise a následně zase úspěšně zacílil za tři body. Jeho osobní šňůra 8:0 proti bostonským hvězdám znamenala stažení manka na 83:86. Emotivní rodák ze Strakonic pokrčil po poslední střele rameny a rozpřáhl ruce ve známém gestu, kterým proslul Michael Jordan po trojkové salvě ve finále NBA 1992.

„Soupeř na začátku trefoval těžké střely, my si ale říkali, že musíme pokračovat ve své hře a věřit si. Pak nám střely začaly padat a najednou jsme měli pocit, že cokoli uděláme, vyjde. Já se ve třetí čtvrtině cítil skvěle a spoluhráči mě nacházeli ve volných pozicích,“ jásal Krejčí, jenž odehrál pravděpodobně nejlepší zápas kariéry nejen v NBA.

„Proč na něj stále upozorňujeme? Protože to v sobě má! Je to jen otázka sebevědomí, více odehraných minut,“ líčili komentátoři televizního přenosu z Atlanty. A přesně tohle se nyní děje. Krejčí odehrál už devátý zápas v základní pětce Hawks za sebou a pomalu rozkvétá. Za posledních pět mačů je jeho střelecký průměr rovných 10 bodů! A zraněními sužovaný tým Atlanty, jenž má na marodce sedm hráčů včetně největší hvězdy Trae Younga, vyhrál tři z nich.

Největší zlepšení však ukazuje český borec na obranné polovině. Při rozehrávání se ve farmářské soutěži G League v dresu College Park Skyhawks neměl extra statistiky (8.9 bodů, 5,3 doskoku a 4,9 asistence ve 13 zápasech), výrazně však zapracoval na defenzivní činnosti, čím udělal dojem na kouče Atlanty Quina Snydera. „Vím, že dobrou obranou si nejvíc zasloužím minuty,“ kýve hlavou Krejčí.

Od trenéra si dokonce získal takový respekt, že ho během zápasu nasadil na rozjetou hvězdu Bostonu Jasona Tatuma (37 bodů), jehož opakovaně dokázal přibrzdit. „Aby mi trenér věřil v obraně, to pro mě hodně znamená. Čas u Skyhawks mi vážně pomohl. Dělají skvělou práci, když se zaměřují zvlášť na obranu,“ líčil Krejčí a děkoval i farmářskému kouči Ryanu Schmidtovi, který mu prý vlil do hlavy hodně sebedůvěry.

Představení s Bostonem jsou plusové body pro Krejčího v boji o budoucnost v NBA. Ta dlouho vypadala bledě. Atlanta ho loni v létě propustila, v přípravném kempu Minnesoty si nevybojoval místo na soupisce a ještě si zranil palec levé ruky, s nímž musel na operaci. Přesto nevyslyšel volání po odchodu do Evropy, vytrval v zámoří a dřel. A dva dny před Vánoci dostal dárek v podobě dvoucestné smlouvy s Hawks, kteří v stále jen třiadvacetiletém hráči větří materiál do širší rotace.

Atlantě (bilance 32:39) chybí do konce základní části 11 utkání a velmi pravděpodobně už nepřijde o 10. místo ve Východní konferenci zaručující předkolo play off. Nic víc se od ní však nečeká.

Co čekat dál od Krejčího? Posledními týdny naznačuje, že pokud dostane šanci, do ligy patří. A jeden happy end už má za sebou. Tím, že ve své třetí sezoně v NBA nastoupil alespoň k jednomu zápasu, splnil kritéria pro to, aby jednou mohl dostávat penzi pro vysloužilé hráče ligy. Momentálně má nárok na „důchod“ 2400 dolarů (56 000 korun) měsíčně.