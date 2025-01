Skvělý Krejčí proti Suns! Minutáž v NBA stoupá, záskok na křídle vychází

Že to nepůjde? Ale mohlo by! Jediný český hráč v NBA má za sebou vydařený domácí zápas proti Phoenixu Suns. Na palubovce strávil nejvíc času ze všech hráčů Atlanty hned po hvězdném Trae Youngovi. Nasázel 15 bodů a svůj výkon vyšperkoval i v dalších statistikách. V něčem je to novum, protože Krejčí teď drží sérii tří zápasů v řadě, kdy nastřádal dvouciferný počet bodů na utkání.

Atlanta se sladce pomstila Phoenixu za pět dní starou prohru v Arizoně. Při výhře 122:117 důležitou úlohu zastal i Krejčí. Rodák ze Strakonic k 15 bodům přidal 5 doskoků a 6 asistencí. Navíc získal dva míče a v kolonce užitečnosti u něj svítilo číslo 25. To vše zvládl za magický čas strávený na palubovce 34 minut a 34 sekund. Krejčí dle užitečnosti pro tým odehrál nejlepší utkání zámořské etapy své kariéry.

Taky je novinkou, že snad konečně na dobré výkony dokáže navázat. Poprvé v NBA se mu povedla série tří zápasů v řadě, kdy nastřílel alespoň 12 bodů. A to už je solidní příspěvek mezi americkou smetánkou. Kouč Quin Snyder Krejčímu dává více a více prostoru. Proti Suns dostal větší porci minut jen Trae Young, který se mimochodem vybičoval k sezónnímu maximu, když zaznamenal 43 bodů. Neporovnávejme však neporovnatelné. Young je hlavní hvězdou Hawks.

Pro Krejčího to musí být velká vzpruha. Vždyť to není tak dávno, co se řešilo, jestli za mořem vůbec setrvá. Pozlátko NBA okusil, může si tuto exkluzivní kolonku v životopise odškrtnout. A klidně mohl jít dělat s čistým štítem velkou kariéru do některého ze špičkových euroligových celků po vzoru svých zkušenějších kolegů z reprezentace Tomáše Satoranského a Jana Veselého.

Krejčí se ale zakousl a pokračuje dál ve své cestě. „Po loňské štaci jsem doufal, že bych mohl dostat další příležitost. Jsem opravdu rád, že ji mám. Teď jsem připraven ji využít,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý basketbalista.

Posledních pět utkání Krejčího v NBA: proti Denveru

Čas ve hře: 28:22 - 14 bodů, 6 doskoků, 5 asistencí (prohra 120:139) proti LA Clippers:

Čas ve hře: 28:26 - 9 bodů, 2 doskoky, 2 asistence (prohra 105:131) proti Utahu:

Čas ve hře: 22:14 - 13 bodů, 4 doskoky, 0 asistencí (výhra 124:121) proti Phoenixu:

Čas ve hře: 26:26 – 12 bodů, 3 doskoky, 6 asistencí (prohra 115:123) proti Phoenixu:

Čas ve hře 34:34 – 15 bodů, 5 doskoků, 6 asistencí (výhra 122:117)

A skutečně se zdá, že tomu tak je. V tuto chvíli není jen součástka jedné z organizací NBA, kde drtivou většinu času stráví s ručníkem kolem krku na lavičce a do hry jde za rozhodnutého stavu. Snyder na něm začal pro tuto chvíli stavět. I když…

Je fér přiznat, že jedním z hlavních důvodů jeho většího vytížení je zranění Jalena Johnsona, který hraje na pozici křídla - small forwarda (SF chcete-li). Borce, kterého si Hawks v roce 2021 vybrali v prvním kole draftu, limituje zánět v rameni a nenastupuje. „Jalen dělá pokroky a věříme, že se brzy vrátí,“ prohlásil stroze Snyder po zápase proti Suns.

Z českého pohledu Johnson na palubovku nemusí spěchat, ale asi všichni chceme, aby se český reprezentant prosadil díky svým kvalitám, ne kvůli tomu, že někoho vyřadí zranění.

Fakt je ten, že Krejčí svou šanci zachytil velmi uspokojivě. Vlastně posledních pět zápasů, do kterých nastoupil, bylo statisticky podařených a vyčnívaly oproti jeho dosavadním průměrům v NBA.

Teď je jen otázkou, na jakém postu skutečně Amerika Krejčího vidí. Pokud basketbal sledujete pravidelně, možná jste se naučili jako kolovrátek citaci, že Krejčí je nástupcem Tomáše Satoranského v reprezentaci. Jasně, původním povoláním oba rozehrávači, atletičtí s výškou něco málo nad dva metry, což u guarda nebývá pravidlem. Krejčí však za mořem ukazuje, že zastane skvěle i pozici small forwarda, kde právě v poslední době zaskakuje za Johnsona. Vlastně tam podává lepší výkony než na pozici guarda. Bude proto zajímavé sledovat, jak se Krejčího situace vyvine po Johnsonově návratu do hry.

Výsledky NBA:

Atlanta - Phoenix 122:117 (za domácí Krejčí 15 bodů, 5 doskoků, 6 asistencí), Indiana - Cleveland 111:127, Philadelphia - Oklahoma City 102:118, Chicago - New Orleans 113:119, Milwaukee - Sacramento 130:115, Dallas - Denver 99:118, Portland - Brooklyn 114:132.