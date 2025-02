Děsivá chvíle, Krejčí nedohrál. Drsný zákrok, hvězda se chytala za hlavu

Vít Krejčí se víc a víc prosazuje do sestavy Atlanty Hawks • ČTK / AP / Nick Wass

Ještě nedávno by se na palubovku Orlanda jelo snadněji. Hlavní tahouni Franz Wagner i Banchero byli dlouho mimo hru kvůli zranění. Atlanta však podala týmový výkon. Přestože dvě hvězdy Magic nastřádali přes třicet bodů, domácím to na výhru nestačilo a tým kolem Trae Younga v důležité řežbě sousedů v tabulce přiživil své naděje na proniknutí do elitní šestky východní konference.

Na první dobrou to z českého pohledu nebyl nejsledovanější zápas Víta Krejčího. Zůstal na osmi bodech. Na to už je u něj český fanoušek vlastně zvyklý. Jenže Krejčí odstoupil ze zápasu kvůli tvrdému střetu se soupeřem a o jeho zdravotním stavu nejsou žádné bližší informace. Objevilo se jen, že Krejčí má pohmožděnou dolní část zad, což by z videa odhadl asi každý.

Incident se odehrál ve čtvrté čtvrtině utkání, kdy se Hawks začali dostávat domácím na kobylku. Kromě Krejčího došlo i na zranění Larryho Nance Jr. Odstoupení českého hráče však vzbudilo zájem na sociálních sítích. Krejčí zakončoval rychlý brejk Atlanty. Už zavěšoval, když do něj zezadu zbytečně a neohrabaně vlétl domácí křídelník Isaac.

Rodák ze Strakonic dopadl nekontrolovaně zády na palubovku. I domácí tahoun Wagner tušil, že tohle není dobré a začal se jako přihlížející chytat za hlavu. Halou to jen zahučelo.

Pro Hawks to byla děsivá chvíle. Navíc doslova o několik desítek sekund předtím byl kvůli poranění kolene vyřazen i Krejčího spoluhráč Nance. Ten byl pro změnu v kontaktu s Wagnerem. Magic tak jasně potvrdili svou pověst tvrdého týmu.

Těžko ale Isaaca obviňovat z úmyslného zranění. Na poslední chvíli prostě chtěl zabránit českému hráči ve skórování. Že si k tomu vybral tvrdý, hloupý a neohrabaný zákrok, je věc druhá. Na sociálních sítích se začali k celému incidentu vyjadřovat i fanoušci. Někteří opovržlivě, jiní zase s trochou nadsázky. „Isaac bude muset přimět Trumpa, aby mu udělil milost,“ napsal jeden z diskutujících.

Případné zranění Krejčího by přišlo snad v nejméně vhodný okamžik, kdy se začal v této sezoně prosazovat do sestavy kouče Quina Snydera. Hawks navíc v poslední době byli aktivní na hráčském trhu, takže se dají očekávat změny v rozložení sil uvnitř týmu. Caris LeVert a Georges Niang přišli z Clevelandu výměnou za De'Andreho Huntera. Terance Mann zase dorazil z LA Clippers. Opačným směrem se dekoval zkušený Srb Bogdan Bogdanovič.