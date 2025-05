Haliburton pokořil Knicks triple double! Jeho „zlý táta“ mohl po zákazu vstupu znovu sledovat syna v akci

Už se to rýsuje. Indiana Pacers ve čtvrtém semifinále NBA porazila New York Knicks 130:121 a vede 3:1 na zápasy. Do Madison Square Garden si tak poveze mečbol. Hlavním strůjcem byl v posledním klání více než jindy rozehrávač Tyrese Haliburton, který byl k nezastavení a zaznamenal triple double. Možná mu pomohla takřka po měsíci znovu přítomnost jeho otce Johna. Haliburton starší měl totiž zákaz chodit na veškeré zápasy svého syna po slovní rozmíšce s Giannisem Antetokounmpem v osmifinále play off.

Incident se odehrál koncem dubna, kdy Indiana zvládla rozhodující zápas nad Milwaukee Bucks po prodloužení. Pacers šli dál, zatímco hvězdný Řek kousal výpadek už v osmifinále play off. A nestačilo to.

Po zápase jej ještě slovně provokoval otec největší hvězdy soupeře. John Haliburton má pověst bouřliváka, v NBA mu někdy říkají zlý táta. Slovní přestřelka s Giannisem odstartovala tím, že Haliburton před řeckým habánem držel ručník s podobiznou svého syna, pak se začali hádat, ale rozepře naštěstí neměla fyzickou dohru.

Byť se Haliburton senior posléze omluvil, bylo mu to málo platné. „Po rozhovoru s Johnem Haliburtonem a jeho synem se vedení Pacers rozhodlo, že se John Haliburton v dohledné době nezúčastní domácích ani venkovních zápasů týmu,“ znělo v oficiálním prohlášení.

Zákaz platil na neurčito. Nebylo tedy známo, jak dlouho bude Tyrese Haliburton hrát bez svého největšího fanouška. Tvrdý verdikt vedení klubu všichni nebrali pozitivně. Za Haliburtona se postavili třeba Shaquille O'Neal nebo kouč Indiany Rick Carlisle. „Otec by měl mít možnost sledovat svého syna. Jsem rád, že je John zpět,“ řekl po utkání. Poprvé od incidentu se Haliburton starší skutečně objevil v aréně a evidentně přinesl synkovi štěstí.

Tyrese Haliburton je už nějaký ten pátek hvězdou Pacers, ale jeho výkony v tomto play off jsou z ranku výjimečných. Je obdivuhodné, jak se k celé záležitosti s otcem postavil. Respektoval rozhodnutí Pacers a netrucoval, nadále se rval jako lev. Mnoho výher v této sezoně nese jeho rukopis. Double double za 10 a více bodů a asistencí v zápase u něj leckdo přestal počítat. Teď se ale překonal.

Haliburton dokázal v důležitém klání nastřádat 32 bodů, 15 asistencí a 12 doskoků a stal se teprve pátým borcem v historii play off NBA, který zaznamenal více než 30 bodů a přes 10 asistencí a doskoků v jednom duelu. Z aktivních hráčů to v minulosti dokázal jen Nikola Jokič. Taky to byl pro Haliburtona první triple double v sezoně. Dalo by se říct, že ve správný čas, protože Knicks prostřednictvím Jalena Brunsona a Karla-Anthonyho Townse notně zlobili. Navíc Haliburton zaznamenal čtyři zisky a ani jednu ztrátu.

„V určitých okamžicích je opravdu důležité, aby nedošlo ke ztrátám míče. Možná bude někdy po Haliburtonovi pojmenovaná statistická kategorie. Už mě ale nebaví mluvit jen o číslech. On si je dobře vědom toho, že to, co dělá, dalece přesahuje jakékoliv statistiky,“ pěl ódy na svou hvězdu Carlisle v dobrém rozmaru.

Aby ne, vést v play off NBA 3:1 na zápasy je už takřka vstupenkou do dalšího kola. Teď by to navíc bylo už slovutné finále. Na začátku této série to dokazovala zajímavá statistika. V historii vyřazovacích bojů NBA se některý z týmů dostal do vedení 3:1 na zápasy v 288 případech. Pouze třináctkrát se povedlo sérii otočit, přičemž od roku 2020 se to nepovedlo nikomu.

A jelikož ve druhé sérii vede Oklahoma nad Minnesotou rovněž 3:1, bude to pro celky, které ztrácejí, ještě hodně náročná šichta.