Král Jasikevičius! Konečně dobyl Euroligu i jako kouč, Fenerbahce má druhý titul v historii

Fenerbahce je králem! Ve finále Euroligy v Abú Dhabí sice v první půli proti Monaku ztrácelo, ale své DNA šampiona svěřenci Šarunase Jasikevičiuse ukázali díky výhře 81:70. To, po čem litevský trenér toužil, se mu konečně splnilo, opanoval Euroligu opakovaně jako hráč, nyní se raduje poprvé v kariéře i jako trenér.

Zatímco řečtí giganti Panathinaikos a Olympiakos odpoledne hráli v Abú Dhabí jen o náplast v podobě pomyslného bronzu, o euroligový grál si to poprvé v dějinách mimo evropský kontinent rozdaly zajímavé adresy.

Fenerbahce Istanbul sice platí na evropském kolbišti za basketbalový velkoklub, ale v historii se radovalo z euroligového titulu jedinkrát v roce 2017. Zato Monako zažívalo ve finálovém souboji o nejcennější evropskou trofej premiéru. Mohlo tak napodobit dosud jediného krále Euroligy pod francouzskou vlaječkou, kterým se stali basketbalisté Limoges v roce 1993.

Finálová bitva přilákala do hlediště i sportovní smetánku. Utkání sledovali například trojnásobný vítěz NBA s Chicagem Bulls Chorvat Toni Kukoč, Srb Bogdan Bogdanovič, který s Fenerbahce získal dosud jediný titul v soutěži. Nechyběla třeba ani francouzská legenda Tony Parker či rozehrávač New Orleans Pelicans C. J. McCollum, který fandil v dresu Fenerbahce bratru Errickovi. K tomu dohlížel na vše podstatné z divácké lóže i fotbalista Franck Ribéry.

Nejen oni viděli hlavně v první půli defenzivně laděnou válku. Když loni ve finále Panathinaikos rozdrtil Real Madrid 95 body, byla to poněkud jiná podívaná.

Monako začalo lépe a v první čtvrtině vedlo až o devět bodů, jenže houževnatostí je Fenerbahce pověstné a brzy se utkání dostalo do bodu, kdy se oba celky přetahovaly o vedení. Byl to taky souboj dvou vynikajících hráčů, kteří vyměnili trikoty za obleky a dali se na dráhu koučů. Na straně Monaka dvaačtyřicetiletý Vassilis Spanoulis, který vyhlížel velký trenérský úspěch. Zato Šarunas Jasikevičius v 49 letech už je delší čas považován za top kouče evropského formátu. Dohromady oba pánové coby hráči slavili titul v Eurolize sedmkrát, jako trenéři zatím ani jednou.

Hlavně Jasikevičius už okusil Final Four se Žalgirisem Kaunas i Barcelonou, ani jednou to nevyšlo. Nyní měl s Fenerbahce další pokus a turecký tým se postupně rozjížděl, manko až devíti bodů platilo ještě ke konci první půle, pak ale bývalý zaměstnavatel českého reprezentanta Jana Veselého začal zabírat a překlápět skóre na svou stranu.

Dobrý zápas hrál král trestných hodů Nigel Hayes-Davis. Proměnil všech čtrnáct v utkání a s 23 body se stal nejlepším střelcem zápasu. Jasikevičiu hos trénoval už v Kaunasu i Barceloně. Přidali se i další v čele s Markem Guduričem. Turecký klub skvěle vstoupil do poslední periody a Spanoulis se kabonil u lavičky. Možná i proto, že po kontaktu s Guduričem si evidentně pochroumal zápěstí střelecké ruky hlavní kanón Monaka Mike James, ale pokračoval.

Fenerbahce získalo tři a půl minuty před koncem jedenáctibodové vedení. Příčinou byly doskoky, ve kterých turecký celek v poslední čtvrtině dominoval. Fenerbahce je tak podruhé v dějinách králem Euroligy a jeho vůdce Jasikevičius to konečně dokázal i jako kouč.

Final Four Euroligy v Abú Zabí:

Finále:

Monako - Fenerbahce 70:81 (20:18, 33:35, 51:54)

Nejvíce bodů: Diallo 19, James 17, Strazel 13 - Hayes 23, Gudurič 19, Baldwin a Hall po 13.

O 3. místo:

Olympiakos Pireus - Panathinaikos Atény 97:93 (33:20, 57:46, 75:64)

Nejvíce bodů: Peters 32, Vezenkov 23, Wright 19 - Yurtseven 23, Osman 14, Lessort 12.

Vítězové Euroligy: