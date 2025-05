Nymburk slaví jubilejní titul, Brno bez šance. Kouč připustil konec v Česku. Půjde do Euroligy?

Bohužel pro Brno znovu nemohli nastoupit kvůli zdravotním problémům Richard Bálint a Dylan Frye. Výborní hráči na perimetru a skvělí střelci? To je pro kouče Martina Vaňka v sérii nedostatkové zboží.

Na Nymburk i ve čtvrtém zápase musel vyrukovat s nezkušenou sestavou. „Richard a Dylan nám nechybí jen při střelbě, ale také při přechodu do útoku. Schází i další reprezentant Petr Křivánek. Musíme se vyvarovat chyb z neděle a doufat, že budeme lepší,“ hlásil trenér Vaněk před duelem.

Dařilo se to znovu jen částečně. Brno hrálo slušně v první periodě, kdy dokázalo zpomalovat přechod soupeře do útoku. Jako by ale na víc nezbyly síly. Tradičně se Nymburk dostal do varu ve druhé a třetí periodě a také tentokrát si vydobyl rozhodující náskok. Poločasový výsledek 45:31 pro favorita mohl být výraznější, kdyby se Tabelliniho partě dařila střelba za tři body, která byla v pondělním večeru tristní. Navíc se nedařilo Ondřeji Sehnalovi, který dosud hrál finále jako z partesu, ale celkem v pondělí nastřádal neuvěřitelných devět ztrát.

Výjimečný den prožil naopak křídelník favorita Jaromír Bohačík, který oslavil 33. narozeniny stylově titulem. Zároveň byl vyhlášen MVP (nejužitečnějším hráčem) finálové série.

S největší pravděpodobností to byl poslední zápas Tabelliniho v roli kouče Nymburka. V zahraničí totiž vyplavalo, že se o italského trenéra má zajímat euroligová Paříž, kde by po sezoně měl skončit coby trenér bývalý hráč NBA Tiago Splitter. Informace jsou to však v tuto chvíli nepodložené a v rovině spekulací.

Přesun z Česka do Euroligy? Velký počin

Přesun trenéra z české ligy do klubu, který hraje Euroligu, by však byl velký počin pro tuzemskou basketbalovou kotlinu. Sám Tabellini odchod do Paříže po utkání nepotvrdil. „Jsem velice vděčný, že jsem mohl koučovat v Česku. Nejspíše je to skutečně můj poslední zápas v NBL. Paříž ani nic dalšího ale v tuto chvíli nemohu potvrdit,“ řekl Ital, který před Nymburkem ještě rok trénoval USK Praha.

V pondělním večeru už mohl rozjímat i nad svou budoucností a poměrně v klidu sledovat jízdu svých svěřenců, třebaže poslední perioda už byla z nymburské strany odchozená. Rozhodně to nebyl nejlepší výkon sezony, ale na okleštěnou sestavu Brna stačil. Všechna finálová střetnutí měla jasného vládce. Brněnské mládí srážely i ztráty. Před čtvrtým duelem si mládenci kolem zkušeného rozehrávače Viktora Půlpána připisovali jednu ztrátu na sto sekund hry, což je jedna obrovská kaňka, se kterou se těžko konkuruje.

Zatímco pro Nymburk se jednalo o dvacátý titul v historii klubu, jeho kapitán a pivot Martin Kříž oslavil jedenáctý primát v jeho dresu a se šibalským úsměvem vyhlíží počin rekordmana Petra Bendy. Legenda Nymburka slavila na palubovce titulů čtrnáct.

„Když pro něco pracujete deset měsíců, nikdy to neomrzí. Doufám, že jich ještě pár přibude. Na Peťu mi ještě tři chybí, takže mi ještě chybí čtyři roky. Uvidíme, jestli to dopadne,“ žertoval Kříž. „Nechci říct, že jsme to měli neustále pod kontrolou, ale bylo vidět, že pro Brno to bylo těžké. Chyběli jim na domácí zápasy Bálint a Frye. Jsem rád, že jsme tohle finále ukončili za stavu 4:0,“ dodal český reprezentant.