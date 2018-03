První hráč draftu NBA Fultz zažil po pěti měsících vítězný návrat

Přestože v utkání musel strávit i tři zblokované střely a proměnil jen pět ze 13 pokusů o koš, přičemž jednou vůbec netrefil zařízení, dočkal se od dvacetitisícového hlediště ovací a skandování svého jména "Fultz! Fultz! Fultz!".

"Vlastně jsem si myslel, že vyvolávají Nicka Folese," jmenoval Fultz hvězdného hráče amerického fotbalu, který v únoru dovedl místní klub Philadelphia Eagles k triumfu v Super Bowlu. "Pak jsem to pochopil a bylo to milé," řekl. Rozhodnutí, kdy se vrátí na palubovku, bylo po doléčení jen na něm. "Ráno jsem se probudil a byl to ten správný den. Bylo to celkem vzrušující. Když jsem vstoupil na palubovku, cítil jsem se skvěle," dodal.

Philadelphia s jistotou play off drží čtvrté místo ve Východní konferenci těsně za Clevelandem, k 43. výhře v sezoně přispěl Joel Embiid 20 body a 13 doskoky, Dario Šarič přidal také 20 bodů.

Nuggets se naopak z deváté příčky v Západní konferenci zatím marně snaží protlačit do postupové osmičky. Prohra ve Filadelfii je musí mrzet dvojnásob, protože osmá Minnesota doma nečekaně podlehla slabému Memphisu 93:101. Jeden z nejhorších celků soutěže dovedl k výhře Marc Gasol s 20 body, 10 doskoky a 6 asistencemi.

Dramatickou přestřelku viděli diváci v Charlotte, kde domácí Hornets nejdříve promrhali sedmnáctibodový náskok, ale nakonec porazili New York Knicks 137:128 po prodloužení. K výhře zavelel Kemba Walker, jenž dal v prodloužení jedenáct ze svých 31 bodů. Dwight Howard ho podpořil 23 body a 13 doskoky. V dresu Knicks zazářil životním výkonem rozehrávač Trey Burke, který nasbíral 42 bodů a 12 asistencí.

Výsledky:

Charlotte - New York 137:128 po prodl., Detroit - LA Lakers 112:106, Minnesota - Memphis 93:101, Philadelphia - Denver 123:104, Phoenix - Boston 94:102.