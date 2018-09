Zápas, který Česko nevidělo 20 let. Co nabízí basketbalová bitva s Rusy?

Podívejte se do kalendáře o tři roky zpět a vězte, že tohle fakt nemusí být náhoda. Pamatujete na 13. září 2015? Čeští basketbalisté tehdy ve francouzském městě Lille senzačně skolili v osmifi nále ME slavné Chorvaty a nasměrovali se ke konečnému sedmému místu, největšímu dosavadnímu úspěchu v samostatné historii.

Nyní, na den přesně o tři roky později, sahají po jiném velkém zářezu – sestřelení dalšího obra a velkém přiblížení se vysněnému postupu na mistrovství světa, na které se čeká už 37 let.

Jde se na to. Česko-Rusko, dnes od 18.00 v Pardubicích! „Za mě je to zápas dvacetiletí. V Česku se už dlouho takové sestavy nesetkají, bude to velký mač a nechceme v něm podcenit vůbec nic,“ konstatuje jasně asistent reprezentačního trenéra Ronena Ginzburga Petr Czudek.

Přehnané lákadlo? Ani omylem.

Tak zaprvé: Češi zmobilizovali svůj totální All Star tým – v čele s Tomášem Satoranským a Janem Veselým. Kdy naposledy nastoupili ti dva v soutěžním utkání před domácími fanoušky? To se ještě počítal rok 2009, reprezentační basketbalisté hráli baráž a Satoranskému bylo 17 let. Sledujte, kde jsou oba teď. První válí v NBA za Washington Wizards, druhý se stal minulý rok s Fenerbahce Istanbul vítězem Euroligy a letos opět bojoval ve finále. „Navíc kdo ví, kdy tu zase budou,“ usmívá se Czudek a lebedí si i nad příjezdem dalšího obra Ondřeje Balvína. „Máme nyní k dispozici silný mančaft, s nímž můžeme vyzkoušet i řadu herních variant,“ pochvaluje si.

Jenže ani Rusové nepřijeli nic odevzdat. Sice jsou bez pivota Timofeje Mozgova, který se omluvil z rodinných důvodů, ale největší obavy vzbuzuje jejich superstřelec Alexej Šved. Je to kulomet! „Těch řešení, jak ho zastavit, je sice víc, ale musíme si dávat pozor i na další hráče. Mají sehraný euroligový tým, který těží z CSKA Moskva, a jsou stále připravení udeřit,“ varuje Czudek. Je třeba se mít stále na pozoru, protože…

Zadruhé: Tohle může být boj o klíčovou výhru v kvalifikaci o MS. S dosavadní bilancí by měly stačit i dvě výhry, aby se Česko po 37 letech prorvalo na světový šampionát, jenže Rusové se kvůli své bilanci 3:3 budou rvát zuby nehty. Tomu věřte. „Máme to dobře rozehrané, ale všichni víme, že poslední krok je nejtěžší. Spočítal jsem, že za určitých okolností bychom už nemuseli vyhrát jediný zápas a můžeme postoupit, ale také můžeme teď vyhrát dva a stále tu jistotu ještě nemít. Jdeme tedy postupně. Všechny síly směřujeme na Rusko, chceme vyhrát a to by nám mohlo mentálně pomoci i pak proti Bosně,“ ví Czudek.

Právě tam bude kvalifikační bitva pokračovat. To je ale až věc pro neděli a dnes je teprve čtvrtek. Den, kdy se s tak osudovým rivalem může vracet jedno jubileum…

Zatřetí: 50 let od sovětské okupace. A byť léta staré křivdy tlumí, každý z nich měl přeci jen dějepis na základní škole. „Už to sice tak nevnímáme jako starší generace, které chtěly Sovětský svaz a později Rusko za každou cenu porazit, na druhou stranu už v mládežnických kategoriích jsme je chtěli zdolávat. I když se nám třeba nedařilo, dokázali jsme se vyhecovat, protože to byli oni. Nevím, v čem to je,“ zamýšlí se pivot Martin Peterka.

Samozřejmě jak u koho. „Myslím, že současná generace už nemá ten komunistický podtext, zato je to generace, která chce prostě porazit každého. My jsme třeba měli tendenci být proti papírově silnějším trochu ušláplí, ale oni ne,“ vypráví Czudek. Oni vlastně ani nemusí, protože…

Začtvrté: Pod heslem This is my house se zaútočí na plnou pardubickou halu – na divácký rekord, který dosud činí při utkání reprezentace 6500 fanoušků. Padne to? S největší pravděpodobností ano. „Věřím, že spousta lidí přijede na místo. Je to, jak kdyby divadelní představení nacvičili dohromady nejlepší herci z Národního divadla, Dejvického divadla a Činoherního klubu. Vsadil jsem se tu o pět piv, že bude přes 6500 lidí, a už to můžu objednat. Věřím, že bude přes deset tisíc, úžasný spektákl s dobrým koncem pro nás,“ dodává Czudek.

Basketbalová show, jaká tu dlouho nebyla, tak může vypuknout.