Tým jsme se Satym nerozvrátili, těšilo Veselého. Z fanoušků občas pěnil

Rusové neuhlídali české hvězdy. Se Satym si místo najdem, hlásil Jan Veselý

Co podle vás rozhodlo zápas?

„Bojovnost. Tekli jsme o devět, ale nepřestali jsme bojovat. Vyhráli jsme na doskoky (44:21), šli jsme na obou stranách po každém balonu. Někdy jsme v zápase měli sice hluchá místa, ale vyšlo to.“

Naběhla vaše instinktivní spolupráce s Tomášem Satoranským rychle?

„Rusové byli na tu naši souhru připravení, ale my si tam to místo vždycky najdeme. Dneska to ale nebylo o dvou hráčích, ale o týmovém výkonu.“

Pravda, mnoha spoluhráčům se utkání povedlo – nejlepšímu střelci Jaromíru Bohačíkovi, Ondřeji Balvínovi, Pavlu Pumprlovi či Blaku Schilbovi…

„Bál jsem se, že když přijdeme se Satym, tak se tým soustředí jen na naši hru. Od prvního dne, co jsme se připojili, jsme se snažili pomáhat klukům, aby využili toho, co pro ně vytvoříme z našich dvojiček se Satym, kdy se na nás soustředí obrana. A oni z toho těžili. Jsem rád, že jsme tým naší přítomností nerozvrátili, ale naopak se k nám všichni přidali. Tím jsme to vyhráli.

Nikdo z vaší souhry neprofitoval víc než Jaromír Bohačík, autor 19 bodů, jenž dostával balon do otevřených pozic.

„My jsme se Satym Bočimu říkali, ať to pálí, že může mít dvacet bodů jen z toho, jak my dva budeme kombinovat. Dneska to ukázal, i když dal i těžké střely. Ale on je neskutečný hráč, má před sebou velkou budoucnost.“

Jak se vám hrálo před skoro osmi a půl tisíci diváky?

„Hala byla vyprodaná, atmosféra super. Já jsem z toho sice trošku pěnil, protože na moje standardy bylo publikum v některých chvílích mrtvý, ale to je bohužel jen moje osobní věc. I díky tomu, že jsem se je snažil hecovat, se fanoušci chytli a určitě si to dneska užili.“

Diváci byli v některých fázích zase hodně hlasití. Ani na chvíli jste si nepřipadal jako na Fenerbahce, kde působíte?

„Já bych to nechtěl moc komentovat. Tohle je hokejová hala, diváci jsou dál od palubovky, rozdíl je vidět a slyšet. Ale i tak udělali diváci neskutečnou atmosféru.“