Tady se Češi porvou o MS. Hala s dírami nese jméno po bohémovi

Přišli sem v sobotu v poledne k prvnímu tréninku a po prvních kontaktech s palubovkou se nestačili divit. Míče odskakovaly jinak, někde se ani příliš neodrážely… „Sám jsem si též zkusil zadriblovat a jsou tam hluchá místa. Trochu se divím, protože když máme hrát v Opavě Ligu mistrů, dozvídáme se, co všechno nevyhovuje a pak se naopak v takových podmínkách hraje kvalifikace na MS,“ nechápal asistent trenéra Petr Czudek.

Stačilo si projít palubovku blíž a spatřili jste, že v rozích zejí prázdné otvory a někde ani nedoléhá… Jenže slovy Járy Cimrmana s tím mohli čeští reprezentanti nesouhlasit, mohli o tom vést i spory, ale to bylo tak jediné, co mohli dělat. Jediné možné řešení bylo se s tím vyrovnat.

A zkusit si na palubovce trénovat tak (jako třeba ještě večer), aby si na ní maximálně zvykli a osahali.

„Stejně s tím nic neuděláte. Když to FIBA povolí, můžeme protestovat, jak chceme, ale nemá to smysl. Je potřeba se na to adaptovat,“ mávl nad tím rukou pivot Ondřej Balvín a pustil se do tréninkových soubojů se svými spoluhráči.

Tady se Češi porvou o MS. Podívejte se, jak vypadá sarajevská hala

Těch dnes navíc svede kvanta v ostré bitvě. Hlavně s Jusufem Nurkičem, hvězdou Portlandu Trail Blazers z NBA, která by měla Bosnu táhnout. Avšak i on bude muset být připravený na vřavu, která se v hale může díky temperamentním fanouškům vytvořit. Celkem hala pojme přes 5600 fanoušků a umí se změnit v kotel, v němž se uvařili třeba v kvalifikaci i Rusové.

Marně vysvětlovat, že Bosna a Hercegovina je s bilancí 2:5 zatím nejhorším týmem kvalifikační skupin – tohle v takovém zápase nehraje roli. Navíc v hale, která nese jméno jedné z ústředních legend bosenského basketbalu.

Mirza Delibašič, rodák z Tuzly (stejně jako Nurkič) hrál v letech 1980 – 1983 třeba i za Real Madrid, vyhrál Euroligu a byl i znám svým bohémským životem, kdy si podle některých i zapálil na lavičce cigaretu.

Rovněž však i holdoval alkoholu, což se pak těžce podepsalo na jeho zdraví a v roce 2001 ve věku 47 let zemřel. Jeho pohřbu byly přítomny tisíce fanoušků a právě na jeho počest se pak hala přejmenovala po něm. A právě v ní nyní budou Češi bojovat o svůj možný první postup na MS v samostatné historii…