Satoranský se vrátil čarovat. O novou smlouvu bojuje z druhé vlny

Na začátku léta si sice dopřál odloženou svatební cestu, následně se ale už potil na individuálních přípravách. Piloval svůj um ve Španělsku, v Česku, ukázal svou fazonu i v úspěšných kvalifikačních zápasech o MS s Ruskem či Bosnou a Hercegovinou… Do startu nové sezony NBA zbývají necelé tři týdny, ani teď ale nesmí Tomáš Satoranský zaváhat.

Začíná síto Washingtonu Wizards v podobě přípravných kempů. „Že je to můj třetí rok, v němž budu bojovat o novou smlouvu? Na to se snažím nemyslet,“ přiznal dřív český basketbalista. Hned dva dny nato, co pomohl Česku vybojovat po 37 letech účast na MS, odletěl do USA, připojil se k týmu a nechybí ani v rozpisu pro řadu přípravných duelů. Jeho role do další sezony? Ač při tradičním media day padaly dotazy hlavně na Johna Walla, Bradleyho Beala, Otto Portera či novou akvizici Dwighta Howarda, i na Satoranského došla řeč.

To když se začalo mluvit o hráčích druhé vlny. O hráčích z lavičky…

„Je tam Tomáš… Satoranský,“ začal zprvu trenér Scott Brooks. A pokračoval. „Měl skvělý minulý rok, bohužel při zranění Johna, ale hodně času to vypadalo jako nová záře na nebi. Když John byl zraněn, vynechal 41 zápasů, Tomáš ho nahradil a hráli jsme pod ním skvělý basketbal. Nevím, zda bychom byli bez jeho vlivu v play off. Udržel nás ve hře a mohli jsme být možná ještě výš, nicméně jsme pak ztratili řadu zápasů… Tomáš je na lavičce, stejně jako Kelly Oubre,“ přiznal Brooks.

Volal po stabilitě. Variabilní hře. Schopnosti popravit soupeře údery z perimetru, ale i pod košem, kam dorazil po Marcinu Gortatovi obr Dwight Howard. V době nejlepší slávy se mu říkalo Superman. Jak se mu bude říkat teď?

„Změní naši hru, stačí se na něj podívat. Nebude asi jako kdysi v Orlandu, ale bude stejně dělat velkou práci i v obraně. Hráli jsme proti němu, takže víme, jaký má vliv,“ všiml si John Wall.

Začátek přípravy sice bude bez něj, neboť laboruje s mírnými bolestmi zad, ale do startu sezony by měl být fit. „Mám rád nové změny v týmu. Takový Jeff Green je profík, sedí do moderní NBA, zvládne doskakovat, bránit velké hráče i střílet trojky. Dwight nám přinesl něco, co nám dosud chybělo, zaostávali jsme na doskocích, ale on to může změnit. A Austin Rivers přinese sílu a zkušenosti z druhé vlny, kterou jsme potřebovali. Jsem optimistický, ale chce to i čas,“ mínil Brooks.

Ano, právě ten Austin Rivers, který přišel přesně na post druhého rozehrávače místo Satoranského. Byť Wizards už v týmu nemají Ty Lawsona či Ramona Sessionse, syn uznávaného trenéra Doca Riverse je pro českého reprezentanta velkou konkurencí. „Když nebudeme hrát atleticky, bude to zklamání, máme na to hodně dobrých hráčů. Musíme hrát atleticky a rychle,“ plánoval si Rivers.

Bude pro Satoranského hlavní bariérou v cestě na palubovky? A bude vůbec?

Už když byl během léta v Praze asistent trenéra Ryan Richman, tvrdil, že by si ti dva neměli konkurovat. Že by se měli naopak doplňovat. A své může naznačit právě i soupiska pro přípravný kemp – v něm Satoranský figuruje jako G/F. Tedy rozehrávač, případně křídlo. Více minut tedy může vést i přes jinou pozici na hřišti.

„Může Austinovu hru vylepšovat tím, že ho bude hledat ve správných pozicích, a to samé Austin. Věřím, že společně našemu týmu hodně pomohou a mohou být hodně nebezpečnou dvojicí. A když k nim přidáme Kellyho Oubreho, Jeffa Greena, Iana Mahinmiho či nováčka Troye Browna, který má před sebou slibnou budoucnost, máme nejlepší lavičku, co jsem v klubu,“ lebedil si Richman.

Nastane to i v reálu? Na papíře to skutečně nevypadá nejhůř a cesta pro překvapení ve Východní konferenci se zdá volnější než kdy dřív, zvláště když hvězdný LeBron James odešel z Clevelandu na západ do LA Lakers.

„Ano, i to je naše šance. Musíme hrát v rychlosti, neboť máme jedny z nejrychlejších rozehrávačů v lize, musíme i hodně střílet trojky, hrát dynamicky pod košem, je toho spousta, co můžeme zlepšit… Takže přestaňme žvanit. Ti, kdo moc mluví, obvykle nemají úspěch, kdežto ti, kteří nemluví a soustředí se na hru, bývají úspěšnější,” hecoval na závěr Brooks.

Jakou roli v jeho plánech tedy nakonec Satoranský dostane?