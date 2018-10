Šlágr ala retro. Basketbalisté Svitav vyzvou Děčín v dresech z roku 1946

A proč to všechno? Svitavský klub se po domluvě s děčínským soupeřem rozhodl touto formou propagovat blížící se premiéru filmu Zlatý podraz, který se v kinech poprvé objeví 25. října a který vznikl při příležitosti stého výročí založení československého státu.

„Spojili jsme se s jedním ze scénáristů snímku Jakubem Bažantem a oslovili ho s nabídkou propagace filmu v rámci Kooperativa NBL. Museli jsme proto udělat repliky dresů, které připomínají dresy Československa a Itálie z našeho vítězného finále z roku 1946 a též se dohodnout s Děčínem, který s takovým pojetím zápasu souhlasil,“ popsal zrod originálního nápadu svitavský manažer Martin Lepold.

Před utkáním zároveň vyzval všechny fanoušky a hosty, aby přišli pokud možno oblečeni v dobových kostýmech ze 40. let minulého století. Čestný rozskok duelu provede jeden z herců ze Zlatého podrazu Jan Mansfeld. Herec brněnského divadla Husa na provázku ztvárnil basketbalovou legendu Ivana Mrázka.

„Pro nás jako hostující tým to nepředstavovalo moc práce. Do Svitav jsme jen poslali tabulku s velikostmi dresů a čísly hráčů. Jsme rádi, že budeme součástí tohoto svátečního utkání,“ pochvaloval si generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Na středu už se těší i rozehrávač Válečníků Filip Kroutil. „Dresy se nám dostanou do ruky až den před utkáním, kdy se v nich budeme i fotit. Bude to zase něco nového a zajímavého, uvidíme, jak to celé dopadne. Já jen doufám, že dresy nebudou moc těsné, protože zase nemám takovou postavu, abych se s ní mohl vychloubat. Nejspíš to tak ale bude, předpokládám, že trenky budou kratší a jen se modlím, aby ty dresy seděly,“ směje se křídelník, který se chystá do kina i na samotný film.

„Většinu basketbalových filmů světové provenience mám zkouknutých a i na tenhle se určitě těším.“

A těšit se může nejen Filip Kroutil. Snímky ze sportovního nebo dokonce basketbalového prostředí se v tuzemsku takřka nerodí. V díle scénáristů Jiřího Závozdy, Jakuba Bažanta a Kristiny Nedvědové se navíc objeví i mnozí slavní basketbalisté v čele s Tomášem Satoranským, Jiřím Welschem v roli reprezentanta Itálie či majitelem 345 startů za národní tým Zdeňkem Kosem.