Obří smůla pro Satoranského. Washington prohrál košem z poslední vteřiny

Wizards stále chybí klíčová letní posila Dwight Howard a pod košem to bylo znát. Miami sice střílelo s horší úspěšností, ale mělo o 15 doskoků více a dalo 27 bodů právě po útočných doskocích.

A právě doskok rozhodl i koncovku. V zápase, v němž se oba celky jednadvacetkrát vystřídaly ve vedení a ani jeden nevedl o více než devět bodů, už Washington sahal po vítězství, ale posledním útokem nedokázal potvrdit nejtěsnější vedení. Miami tak šest vteřin před koncem získalo míč. Dwyane Wade se dostal jen k těžké střele, jenže Markieff Morris nepokryl Kellyho Olynyka a ten po doskoku v poslední vteřině rozhodl o výhře Heat.

Now we see why they love @KellyOlynyk so much inside the Capital One Arena 😉 pic.twitter.com/NK4CbmbxX2