Reprezentace? Na křídlech máme výborné kluky, říká Kyzlink

Basketbalový světoběžník Tomáš Kyzlink (25 let) se po dvou letech znovu ukázal doma. Člen širšího kádru reprezentace nastoupil v dresu italských Benátek v Lize mistrů proti Opavě (72:90). V našlapaném kádru italského klubu si zahrál šest minut. Koš nedal, ale předvedl nejhezčí obrannou akcí zápasu. Nájezd Radima Klečky zastavil ukázkovou „čepicí“. „Musel jsem zabrat, protože jsem to pokazil a ztratil balon,“ usmívá se rodák z Vyškova. „Musel jsem se co nejrychleji vrátit do obrany napravit to.“