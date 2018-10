Rána loktem i Kyzlinkova čepice. Opava čelila v Lize mistrů chlapíkům z NBA

„Na víc jsme asi neměli,“ krčil rameny Václav Bujnoch. „Snažili jsme se, jednu dobu jsme se přitáhli na jedenáct bodů, ale zase dali dvě trojky, uklidnili se drželi náskok pořád kolem patnácti, dvaceti bodů.“

Právě Bujnoch bránil Dayeho. Ztrácel na něj 11 centimetrů, ale bojoval. „Těžko se brání, vypadá, že to bere lážo plážo, ale vždycky pak dokáže vycítit okamžik, správnou situaci, hraje fakt dobře,“ líčil Bujnoch. „Celkově měli výškovou i váhovou převahu, všichni byli o deset centimetrů vyšší něž my a to se potom těžko pod košem sbírá. Silově na tom byli taky lépe, bylo to těžké.“

Sám to pocítil na vlastní kůži. Ve 24. minutě dostal Bujnoch pod košem tvrdou ránu do obličeje. Skácel se k zemi, z nosu mu crčela krev. Po ošetření se ale na hřiště vrátil, dohrával s tamponem v nosní dírce. I tak nasázel 12 bodů.

„Abych pravdu řekl, ani nevím, od koho rána přišla,“ pousmál se Bujnoch. „Pod košem jsem dostal loktem. Ale je to jedno, v pohodě. Oni prostě byli celkově jinde. I co se týká fyzických dispozic, proti takovému týmu se těžko konkuruje.“

To potvrdil i Martin Gniadek, se 17 body nejlepší střelec Opavy. „Daye byl nějakou dobu v NBA, má i titul a dneska jsme viděli, že to je ryzí střelec. Akorát nemá ke dvěma metrů, jako kluci u nás v české lize, ale dva jedenáct... A to se na té pozici těžko brání. Takový je trend - pivot, co hraje od křídla až po pětku a dokonce dokáže i rozehrát. On je přesně takový typ.“ Gniadek připomněl, že nebyl Daye na to nebyl sám. V NBA si zahrál i rozehrávač Jyluan Stone, vynikající byl Keith Haynes. „Benátky to nemají jen o individualitách, hrály velmi dobře týmově a trestaly nás z trojek.“

I Opavané si nicméně u favorita respekt udělali. „Opava hrála hodně agresivně, museli jsme vynaložit velké úsilí, abychom vyhráli,“ konstatoval rozehrávač Keith Haynes. Potvrdil to i Tomáš Kyzlink, který za Benátky naskočil na šest minut. „Opava je tým bojovníků, kteří spolu hrají už šest sedm let, jsou kompaktní. Znají se velmi dobře a hrají výborný basket, což dneska ukázali,“ hodnotil český basketbalista.

Kyzlink koš nedal, ale blýskl se nejhezčím obranným zákrokem. Ve vysokém výskoku ukázkovou „čepicí“ smetl míč Radima Klečky, který už směřoval do obroučky. „Musel jsem zabrat, protože jsem to pokazil, když jsem ztratil balon,“ pousmál se Kyzlink. „Musel jsem se co nejrychleji vrátit do obrany a napravit to.“

Basketbalová Liga mistrů - 3. kolo:

Skupina B:

Opava - Benátky 72:90 (19:29, 36:51, 52:70)

Nejvíce bodů: Gniadek 17, Bujnoch a Klečka po 12, Švandrlík 9 - Haynes 20, Daye 16, Tonut 15, Watt 14. Fauly: 26:15. Trestné hody: 7/2 - 29/20. Trojky: 10:10. Doskoky: 32:46.