Druhá výhra venku! Baskebalistky USK jdou v Eurolize za postupem

"Je skvělé, že jsme podruhé venku vyhrály. Je to pro nás velmi důležité a výhra o téměř 20 bodů je víc, než jsme čekaly. A pozitivní je i to, že jsme udržely soupeře na 50 bodech a vyhrála nám to tak obrana," těšilo trenérku Natálii Hejkovou.

Pražanky v Itálii vedly téměř celý zápas, ale v první půli s nimi domácí hráčky ještě držely krok. Do druhého poločasu vstoupily české mistryně šňůrou 9:0, kterou táhla kapitánka Kateřina Elhotová, a vytvořily si dvouciferné vedení. To už nepustily a naopak v poslední čtvrtině náskok ještě navýšily až na 22 bodů.

Vedle Elhotové, která dala 12 bodů, byly klíčovými postavami pivotky. Alyssa Thomasová byla se 17 body nejlepší střelkyní, Marija Režanová přidala 14 bodů a 11 doskoků. Také Valeriane Ayayiová dala 14 bodů.

Pražanky daly zpod koše o 20 bodů více než domácí tým, a to i přesto, že Schio vyhrálo na útočné doskoky 17:10. Klíčem k úspěchu byla padesátiprocentní úspěšnost střelby za dva body.

"Už v první půli jsme hrály dobře, ale měly jsme problém na doskoku. Pak jsme se hodně zlepšily v obraně a vycházelo nám téměř všechno. Vyhrát o 19 bodů venku je skvělé," radovala se Režanová.

Příští týden ve středu se hráčky USK poprvé představí doma na Královce proti Bourges.

Utkání 2. kola skupiny A Evropské ligy basketbalistek:

Schio - ZVVZ USK Praha 50:69 (10:17, 30:37, 39:53)

Nejvíce bodů: Lavenderová 12, Gemelosová 10, Grudaová 8 - Thomasová 19, Režanová a Ayayiová po 14, Kateřina Elhotová 12. Fauly: 14:14. Trestné hody: 16/10 - 12/10. Trojky: 2:3. Doskoky: 45:38.